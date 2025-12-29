圍台軍演在即「神祕美國軍機」悄悄飛抵台海？ 國防部：有他國軍機活動

是否掌握「神祕美國軍機」抵達台灣周邊？國防部回應了。（本刊資料照）

中共解放軍東部戰區今（29日）預告，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，涵蓋區域幾乎包圍台灣，且明（30日）上午就要展開實彈射擊。國防部已成立應變中心，並啟動備戰操演應對。恰好臉書粉專「Taiwan ADIZ」指出，今日有神祕美國軍機抵達台灣周邊，卻沒有開信號。對此國防部情次室次長謝日升回應，台海周圍國際航道確實有很多飛機，但來自哪國、做什麼？不便透露。

臉書粉專「Taiwan ADIZ」今日發文，稱「神祕美國軍機抵達台灣周邊」，但沒有開信號，而是用廣播宣告國際空域航行權。媒體詢問國防部是否有掌握？

謝日升下午於國防部臨時記者會回應，針對是否有其他國家軍機在台海周邊活動，他表示「當然有。」因為台海周圍的國際航道上，的確有很多其他飛機活動。

至於他國飛機來做什麼？來自哪個國家？謝日升只能請記者們見諒，國防部不便多做說明。

我軍艦對應共艦，圖為海巡署宜蘭艦對應共艦1303方。（國防部提供）

而中國透過「北京國際航行通告室」以民航手段發布飛航公告、設立明日限航區，謝日升表示，這是今年首度，過去中國僅在美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍演有過相同模式，但「聯合利劍」及「海峽雷霆」軍演中，都未有透過民航發布飛航公告的做法。

我軍田單號軍艦監控共軍安陽艦。（國防部提供）

國防部表示，截至今日下午3點，我方共偵獲共軍主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我方應變區域；海上軍力部分，也偵獲共艦、海警船各14艘（含馬祖及烏坵等外離島），東部海域、西太平洋一帶則有兩棲攻擊艦編隊4艘。國防部也釋出空軍F-16V（Block20）監控共機殲16戰機畫面，以及海軍田單軍艦監控共艦安陽艦的影像，強調國軍對於敵方動態均有效掌握。

我空軍F-16戰機監控中共殲16戰機畫面。（國防部提供）

