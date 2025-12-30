圍台軍演實彈射擊 卓榮泰：政府有萬全因應、國人冷靜、沉著

解放軍29日起對台實施「正義使命-2025」圍台軍演，並在今（30日）舉行實彈射擊。對此，行政院長卓榮泰上午表示，政府對所有狀況均已有萬全的因應準備，再次籲請全體國人，在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定，強調政府施政就是爭取國際合作、對內團結國人並以人民為依歸。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

卓榮泰上午主持經濟發展委員會第二次顧問會議。他在致詞時，先針對圍台軍演實彈射擊一事作出回應。

在此之前，賴清德總統在臉書發文，指對岸近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為；並強調「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。」

卓榮泰表示，這場會議是對和平的示範、對安定的保障。他強調，政府藉此再次籲請全體國人，在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定，政府對所有狀況都已有萬全的因應準備。

卓榮泰指出，「再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著而且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家，建設是不分黨派、不分藍綠的，唯有團結才沒有敵人，那唯有往前走，國家才會一直一直的進步。」

卓榮泰說，當前政府最重要的方向，是對外爭取國際合作、對內團結國人，所有施政作為皆以人民為依歸，這也是現階段最大的施政方向。

卓榮泰期盼，立法院針對明年度中央政府總預算應儘速完成審議並通過，讓政府具備足夠實力與穩健的財政分配，以推動國家建設與發展，實現均衡台灣的目標。

卓榮泰還要求國會支持「強化防衛韌性、不對稱戰力採購計畫」特別預算，才能有效提升國防能力，並達成總統所期待、讓軍工產業成為另一座「護國群山」的國家未來經濟發展目標。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

