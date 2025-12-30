圍台軍演對日「殺雞儆猴」日媒曝習近平盤算

▲日本首相高市早苗在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤，會談持續了約30分鐘。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後引發中日關係高度緊張，中國解放軍29、30日舉行圍台軍演，也多次指名警告外部干涉勢力。日媒《共同社》回顧中日衝突，指出北京是藉日本「殺雞儆猴」，震懾美國、歐洲國家，意圖將台灣從美日安保合作中剝離。

日媒《共同社》報導，高市內閣與中國的外交關係在良好開局後陷入僵局，日中關係在今年下半年急遽惡化，主要原因是高市早苗在國會回應台灣有事言論，引發中國強烈回應並祭出一系列反制措施。

報導分析，北京針對高市早苗的政治動作，是要「殺雞儆猴」，將試圖干預台灣問題的「雞」（指日本），震懾在旁觀望的「猴」，也就是牽制美國與歐洲國家干涉台海情勢。中國攻擊高市早苗的目的，不僅是迫使她收回「台灣有事」言論，更暗示著中國長期以來的願望「將台灣從日美安保合作中剝離」，這不只是中日問題，而是北京實現統一台灣進程的一部分。

報導也分析，高市早苗自10月上任後，爭取與中國國家主席習近平會晤，也以缺席靖國神社秋祭，釋放友善訊號，讓習近平願意應日本要求舉行峰會。而中國在不信任高市的狀況下仍願意舉行峰會，有中國官員透露，是因為高市走的是「安倍路線」，前日相安倍晉三儘管是保守派，但仍注重中日關係，中方希望高市也會走相同道路。

但在高市早苗參加APEC峰會，在與習近平會面後，兩度在X平台發布與台灣代表林信義會面的照片，引發中國不滿。而在11月初，高市早苗在眾議院接受質詢時提到「台灣有事」，談及解放軍可能使用戰艦封鎖台海，恐構成日本危急存亡事態，引發中方不滿。在此之際，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文威脅「斬首高市」，更引發日本國內輿論譁然，而薛劍遭日本驅逐出境的可能性越來越大，導致中方官員不得不將狀況上報給習近平。

中、日官員內部流傳，習近平收到報告後，對中國外交部長王毅等人大發雷霆，指示各部門採取反制措施。雖然無法證實習近平是否震怒，但從中國解放軍在日本海域附近行動、取消日本歌手演唱會等一系列反應，就能看出「領導層的憤怒」。11月24日，中國國家主席習近平與美國總統川普通電話，重申台灣是中國神聖且不可分割的領土，警告美方不要干預台海事務。

報導認為，中國對高市內閣的強硬回應並非僅針對日本，而是藉此向國際社會展現其在台海議題上的決心，兼具外交與安全意涵。高市內閣則持續維持原有立場，未撤回言論，但在部分細節上表達「反省」，試圖緩和雙邊緊張，但中國沒有回應。

