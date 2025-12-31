圍台軍演川普稱「不擔心」？陸國台辦：警告台獨與「外部勢力」

解放軍東部戰區29日展開「圍台軍演」，國際關注，但美國總統川普表示，不擔心台海周邊局勢，因為中國大陸在該區域海軍演習「已有20年」，大陸國台辦今重申，此舉是「對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告」。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝《北京日報》）

大陸國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問，對於解放軍舉行「正義使命-2025」演習，而美國總統川普（Donald Trump）稱，並不擔心台海周邊局勢，並表示中國大陸在該區域展開海軍演習，已有20年，有和評論，發言人張晗做出上述回應。

廣告 廣告

張晗重申，解放軍有關軍事行動是對「台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」她抨擊，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。我們對一切台獨分裂行徑決不容忍、決不姑息。中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

這場名為「正義使命-2025」的圍台軍演自29日開始，東部戰區動員包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽以及台島北、西南、東南、東四個方向，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，引發關注。

延伸閱讀

MLB/今井達也交易倒數！小熊面談完畢 合約上看2億美元

MLB/大谷翔平前隊友遭竊！小偷趁家中無人 直奔妻女臥室

MLB/道奇送出用不到的盜壘王 換來馬林魚古巴新秀