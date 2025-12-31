圍台軍演曝「戰爭型態已變」 帥化民嘆巨額軍購難應對真威脅

解放軍東部戰區29、30日連兩天進行「正義使命-2025」圍台軍演及實彈射擊，並釋出機器人、無人機器群攻，以及無人機俯瞰101等片段，引發高度關注。對此，陸軍退役中將帥化民指出，現代戰爭早已今非昔比，台灣若仍以傳統戰爭思維與昂貴軍備因應，恐怕難以應對真正的威脅。

陸軍退役將軍帥化民。（中天新聞）

帥化民30日在政論節目《中天辣晚報》表示，現在的戰爭型態跟以前已不一樣，問題是他們不一樣的戰爭形式，我們就要有不一樣的方式來應對，「你不能再拿老套的方式去應對你沒有辦法抵抗的東西」。

廣告 廣告

帥化民解釋，比如說花了那麼多錢買的防空飛彈，300萬、400萬美金，對這種隱形的、無人機、超高音速飛彈，都沒有攔截的效果，還要被美國人誘導去花一大筆錢買那些沒有效果的。大陸現在所發展的新科技武器，都是針對美國的尖端武器加以克制而超越的。

帥化民指出，問題來了，若是在尖端武器的方面，花比較大筆的軍備，「你能買得到美國真正的高級武器嗎？買不到」，那買美國沒有用的武器只是在浪費錢，對保衛台灣的戰爭沒有好處。

帥化民舉例，美國也有激光武器，台灣為何不買呢？人家最便宜的火箭彈，打400公里，這個才是要命的，因為若要真開戰，清晨、半夜，第一波火箭彈來，台灣所有機場被炸了，飛機一架都起不來，天亮的時候，對岸的空軍、反艦飛彈對著台灣港口的艦制，無人機對著台灣的軍事指揮所、雷達站，第二天天亮「就瞎了」這才是真正戰爭的過程。

中天辣晚報節目。（中天新聞）

帥化民強調，為何會重視對岸的火箭彈？不僅便宜、射程能到400到500公里，精確程度有衛星導引，而台灣花了這麼多錢、養了300多架飛機，卻都不能用，沒有空優怎麼辦？沒有空優就是對岸空軍的天下。所以雷達站要怎樣隱蔽在炸不到的地方？因為雷達站一被摧毀就是瞎子，所有自動火器就沒有鎖定的能力。

他強調，世界上所有的戰史可以發現，只要能擋下第一戰，就有「一戰必和」的可能。

帥化民坦言，大陸解放軍此次演習「也真的沒有必要」，因為台灣懂的人都知道大陸有這個（軍事）實力，而任何大國博弈都要展示「和戰兩手」，若兩岸能把和談的門打開，就免於兵凶戰危。他也指出，美中兩國是彼此最大且唯一的敵人，美國可以用日本和台灣來消耗北京，那北京為何不能利用與台灣和談，來團結一致對付美國呢？

延伸閱讀

三中案二審惟一被判有罪 蔡正元強調：絕不屈服、不讓步

三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪

馬英九三中案維持無罪判決！馬辦回應了