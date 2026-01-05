圍台軍演期間「南下高雄餐會」 海巡署長：評估情資、建議會議照常

政治中心／綜合報導

海委會和海巡官員日前被爆出在軍演期間，南下高雄餐敘，藍營大作文章，今天質詢海委會副主委兼海巡署長張忠龍炮火隆隆，張忠龍解釋，餐敘前一晚所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以整體評估後，他建議可以照常進行會議，而事實也證明評估正確。至於餐敘的錢誰付？張忠龍表示，是主委的特支費支出，總共花7萬多。

上週中國對台軍演，海巡應對侵擾船艦捍衛海疆，但卻被爆出，海委會主委管碧玲與多名海巡官員在軍演期間南下高雄餐敘，海巡署長張忠龍現身立院，立刻成為藍營立委箭靶。

立委（國）賴士葆vs.海委會副主委張忠龍：「大官吃飯小官小兵上戰場，我們都知道演習視同作戰，你們怎麼會讓這個事情發生，說繼續吃飯是你決定的嗎，我們依據當天的整個狀況，在12月30日的時候，他們兩波射擊結束後，在當天的六點鐘，所有的海警船跟軍艦，都已經離開我們的限制水域，所以本人在晚上九點半，就跟主委建議會議可以照常舉行，前線正在打仗耶會死人的耶，吃飯有這麼重要嗎，延期有這麼困難嗎，海巡署是一個專業的團隊，他有他的專業判斷。」

海委會主委管碧玲與多名海巡官員在軍演期間南下高雄餐敘，成國會質詢話題。（圖／民視新聞）

中國12月29日展開對台軍演，公布兩天的時程，不過直到12月30日傍晚遲遲沒有宣布結束，海巡署判斷共軍船艦已離開台灣限制水域，因此12月31日中午照原定計畫在高雄舉辦送別參會。事發後引發爭議，海委會主委管碧玲道歉，海巡署也強調有專業判斷，但賴士葆沒打算放手。

立委（國）賴士葆vs.海委會副主委張忠龍：「錢誰出的，錢是由主委的特支費，所以有的規定所有的使用規範，都是符合政府的使用規範，錢總共花了多少錢七萬多。」

海委會副主委張忠龍：「特別也要說明的是，我們在當天的餐會當中，它是公務行程的一部分，當天並沒有很多媒體說的，飲宴喝酒唱歌之類的。」

傳有熟稔兩岸情勢的官員指出事件背後，是國台辦在操作。（圖／民視新聞）

但據傳有熟稔兩岸情勢的官員指出，海巡這次被針對性修理背後，其實是國台辦在操作，去年就有先例，12月曾威嚇台澎金馬都是中國的一部分，不存在禁限制水域，接著學者白邦廷被爆管碧玲提攜進海委會任職、年薪百萬，又洗白毀壞台澎海纜案「宏泰58」貨輪，稱台籍人士幕後操控走私，到這次事件，造謠幕僚建議緩辦、管碧玲堅持辦等訊息，都是認知作戰規格。不過沒想到演變國會攻防，在野黨砲火依舊沒停歇。

