圍台軍演砲口對台！館長喊｢解放軍是保護台灣人｣：誰不想當中國人

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍今（29）天宣布在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，危害我國民眾人身安全。被指與中國方面簽署高額代言合約的網紅「館長」陳之漢日前接受中媒訪談則聲稱，解放軍「是用來保護台灣」，當中國成為世界第一「誰不想當中國人？」

此次軍演是賴清德總統上任後中共第四度大規模對台軍演，解放軍東部戰區預訂明日8點至下午6點在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊，要求「在此期間有關船舶不要進入指定海域和空域」。解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣稱，本次行動是針對「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告，也是解放軍捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

館長先前接受中媒《閱台海》採訪時指稱：「我覺得時間是站在大陸這邊的，那台灣的優勢，也是站在我們在野這邊的，只要給我們一點時間，我們可以把賴清德趕下來」，他說：「我們常講，解放軍是用來保護台灣，解放軍不是用來傷害台灣的，解放軍是保護台灣人，也請台灣同胞看到這個採訪，你必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人」。

館長強調：「我是一個中國人，我也是一個台灣人」，他還表示：「我跟各位明確的報告，我是一個中國人，我也是一個台灣人，中國大陸越強大，台灣人就越來越多人認同自己的身分，當中國成為世界第一，誰不想當中國人？對不對？所以中國大陸持續強大，中國的軍力持續強大，我們全面支持」。

