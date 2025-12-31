圍台軍演落幕！國軍「料敵從寬」調整兵力 譴責中國窮兵黷武挑釁行為

即時中心／廖予瑄報導

中國人民解放軍東部戰區本（12）月29日宣布將進行「正義使命-2025」圍台軍事演習，並在昨（30）日進行實彈射擊，受到國際高度關注，也影響了台灣國內海、空交通。今（31）日中國央視指出，本次圍台軍演正式結束。國防部隨即表示，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，並喊話解放軍「窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟譴責」，將堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

中國解放軍東部戰區29日宣布將進行「正義使命-2025」圍台軍事演習，並在昨日進行實彈射擊，引發國際及台灣人民高度關注；由於中國進行圍台軍演，在台海周邊作業的漁業、航空業也連帶受到影響。

好消息是，今日晚間中國央視指出，本次圍台軍演正式結束。

中共東部戰區宣佈29日起，連續2天對台展開實彈軍演。（圖／翻攝自微博）





針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，國防部強調，為考量仍有相當數量的中國軍機、艦進入台灣應變區等因素；國軍將秉持「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，並要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

最後，國防部喊話中國，解放軍窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟譴責，「國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。」

中國自29日起在台海周邊對台進行針對性軍演。（圖／國防部提供）









