圍台軍演變日常？ 趙少康籲大陸自我克制：民進黨政府別裝沒事

中共圍台軍演落幕，針對海空同時壓迫、實彈操演接連上演，媒體人趙少康除了呼籲大陸自我克制，也警告民進黨政府不要裝作沒事，一副不痛不癢的樣子，真正的危機，就是政府選擇無視危機。

面對蟒蛇纏繞的圍台軍演，趙少康警告當然是大事，尤其還搭配火箭彈射擊，越來越逼近台灣，軍演就是練兵，一旦局勢失控，就可能轉為實質行動，對台灣是極大的風險。

趙少康今天（31日）在臉書發文指出，這不是抽象的威脅，而是真真切切影響人民生活。昨天光是金門、馬祖，就因軍演影響取消超過80多架次航班，整體受影響人數達十萬人。但我們的政府有提出任何具體應變方案嗎？有把這當成嚴肅的國安問題處理嗎？還是只把它當成「過幾天就會淡掉」的新聞事件？

趙少康批評民進黨政府把對岸軍演當成日常，以為只要喊喊空洞的口號就可以交代，沒有清楚的因應戰略，甚至還把責任推給在野黨，好像自己完全沒有責任一樣。

趙少康呼籲大陸方面也要自我克制，不要動不動就針對台灣演習、包圍，會失去台灣的民心，和平需要智慧、需要互信、需要溝通，更需要雙方避免把小事變成大事。台灣不能再靠僥倖過日子，我們需要的是負責任的領導，以及一條務實、穩健的和平道路。