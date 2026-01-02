圍台軍演遭美日等國關切！陸國防部回嗆：不允許「禍亂台海」

解放軍東部戰區日前舉行「正義使命-2025」圍台軍演，遭美、日、澳、菲、歐盟等關切，表示希望中方保持克制，並反對單方面改變台海現狀，大陸國防部今回嗆，「停止對台獨勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事。」

《央視新聞》報導，大陸國防部發言人張曉剛表示，這場軍演「充分展示打獨促統、反制干涉的強大實力，鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞。」

張曉剛重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。解放軍位台島周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議。」

他曉剛指出，「台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持。沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。」

張曉剛表示，敦促有關國家和機構嚴格恪守一個中國原則，「停止對台獨勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事」，「希望廣大台灣同胞切實認清賴清德台獨引戰的極端危險性和危害性，防止被台獨勢力蒙蔽裹挾。」他強調，解放軍將「持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀獨挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整。」

