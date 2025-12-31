圍台軍演點名賴清德「斬首」 陸官媒曝3強力信號4大特點

解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」演習，旗下媒體「中國軍網」30日晚間發布「鈞聲」評論文章《懲「獨」越有力，台海越穩定》，詳述此次軍演的戰略意圖與演練效果。文章強調，解放軍此次演習直指「台獨」分子「七寸」，展現強大的封控與打擊能力。

解放軍東部戰區29日起展開「正義使命-2025」演習。（圖／央視）

根據該評論文章，此次演習從區域劃設上傳遞三組強力信號：收緊鎖鏈，演習區域比以往更加靠近台灣本島；三面圍島，5個區域形成強大聯合懾壓之勢；關門制敵，演習針對性和指向性更加明確，除演練痛擊「台獨」分裂勢力「大本營」，還演練切斷相關通道，堅決拒止外部勢力干涉。

文章指出，從演習開展效果來看，呈現四個鮮明特點。覆蓋方面，參演部隊演練對台軍艦機目標、導彈陣地、重要軍港、彈藥庫、後勤設施等進行火力覆蓋，實施多波次打擊；封控方面，參演部隊演練對台島重要港口和航線進行封控，塑造真打實封、孤困台島之勢。

演練對台重要港口和航線進行封控。（圖／央視）

特別值得注意的是，文章提及演習展現「精打」與「斬首」兩大特點。精打部分，參演部隊迅速對台島相關機動目標進行追瞄懾打，目的是讓台軍從外部勢力購買的武器隨時面臨滅頂之災；斬首部分，演習對「台獨」分裂勢力頭目的重要形象目標進行模擬打擊，意味著解放軍隨時可對「台獨」首惡分子精準制裁。

文章直接點名台灣總統賴清德，稱其對此次軍演指向和效果心知肚明，外在故作鎮定，內心極為惶恐。評論指出，兩天來賴清德和民進黨當局的相關回應有氣無力、進退失據，雖然試圖讓廣大台灣民眾對軍演「無感」，但改變不了大陸方面已牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權的事實。

文章最後嚴正警告所有頑固「台獨」分子，在人民軍隊強大實力面前，「賣台引戰」外援難入，挑釁生亂外逃無門。如果繼續一意孤行、恣意妄為，被送上人民的審判席，被釘上歷史的恥辱柱，是唯一的下場。

