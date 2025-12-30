圍台軍演！中共曝「無人機拍101」 王定宇嗆畫面偷來的：共軍素質低下

記者楊士誼／台北報導

中國發動圍台軍演，民進黨立委王定宇今（30）日指出，中共所謂「無人機拍攝101大樓」的畫面，有的是利用視覺落差，或拿別的影片亂講一通，或是偷台灣人拍攝的使用，「連打心理戰都這麼懶惰，就知道解放軍的素質非常低下」。他也指出，總統賴清德描述的是「中國有意願犯台，但軍事準備不足」的客觀事實，不能因為總統或任何人講了什麼，而成為發動軍事威脅的藉口。

王定宇表示，軍演目前看來有網路攻擊、認知作戰，如中國昨天公佈的「無人機拍攝101大樓」是台灣監視器所拍到的，跟中共無人機沒有關係，雖然演習範圍有接近鄰接區甚至進入領海、領空，中國雖然很會「畫唬爛」，但到目前為止並無任何軍事行動進入我鄰接區或領空、領海範圍，如有進入，國軍都有應處方案，絕不容許共軍跨雷池一步。

王定宇指出，中國的演習範圍雖然看起來離台灣很近，甚至跟前面幾次演習比起來越來越接近，但就如同先前中國對日軍演一樣，圖畫的很大但實際範圍卻是中國沿海而已，仍需要密切觀察共軍的行動，而國軍也仍在保衛國家安全。此外民主盟友，包括駐日美軍、自衛隊等都在觀察中。他也表示，中國這次說看到101大樓，「可以很負責任地講，這一切都不是真實的」，有的是用視覺落差，有的是拿別的影片亂講一通。

王定宇也指出，自顧立雄擔任國防部長後，國防部就決定任何這樣的情形就是訓練的大好機會，因此這次軍演啟動不分軍種的立即戰備操演，以全兵力方式因應。一方面預防中國「由演轉戰」，一方面也是訓練部隊動員速度、抗第一擊的好機會。他也指出，而在演習當下，社群平台也同步啟動大量的假訊息，其中就包括「賴清德一句話挑釁中共」的謠言，這是合理化中共威脅，描述內容也有錯，縱使共軍預置兵力，也仍需一段時間才能發起軍演。

王定宇另表示，台灣在一週前就知道會發生這場軍演，中國將現有常態性的軍事行動排列組合後，再賦予名稱，希望形成政治與心理威嚇，然演訓其實至少要在發動前一週到半年做好計畫，不管總統有沒有講話，這場軍演都是要進行的，中國侵略的意願足夠但能力不足，總統描述的是「中國有意願犯台，但軍事準備不足」的客觀事實。他直言，不能因為總統或任何人講了什麼而成為發動軍事威脅的藉口，「做錯事的是威脅者，別老是檢討受害者」。

王定宇也表示，中共畫這麼多圖，究竟有沒有執行這麼大規模的演訓？他對此保持懷疑，若規模如此大，那計畫的時間短則數月、長則半年，絕不是今天有事、明天立即反應。他強調，共軍目前沒有進入鄰接區與領空、領海，連101大樓的畫面都是偷台灣人拍攝的使用，「連打心理戰都這麼懶惰，就知道解放軍的素質非常低下」。他也強調，網軍透過認知作戰希望打擊士氣，以及在指揮鏈中製造分裂，也藉此降低台灣人對中國的厭惡感，規避、模糊焦點，國人要提高識讀能力，若國內政治人物附和中共，也要用民主的方法淘汰這些背叛國家利益的人。

