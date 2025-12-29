圍台軍演 中國外交部：美國欠中國統一的債
[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區，29日宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，中國外交部隨後發文，痛批美國對台軍售約111億美元的武器裝備，中國進一步採取維護自身利益的措施，完全合理合法，天經地義。
根據《北京日報》報導，中國外交部旗下微信公眾號《寬廣太平洋》29日上午發文，怒控美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，激起中國人民極大憤慨，中國第一時間向美國提出嚴正交涉，並在26日公布了對20家美國軍工企業、10名高階主管採取反制的決定。
中國外交部重申，美國在涉台及軍售問題上是曾做出承諾的，比如1978年發表的「中美建交公報」就明確載明：「美國承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府」。 美國在1982年發表的「八一七」公報中，亦明確表示：「美國無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政。美國聲明不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策」。現在，美國卻不斷違背自己的諾言，不斷加大對台軍售規模，是損人之舉，最終也會反噬自身。
中國外交部強調，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，賴清德上台以來，對內大搞政治獨裁，對外頑固謀求台獨，種種倒行逆施，早已天怒人怨。近日，台灣網友發起「彈劾賴清德」活動，短短幾天就超過800萬人聯名，台灣地區立法機構12月26日也表決通過了涉賴清德彈劾案的提案，賴清德當局急不可耐、促成美對台售武，根本目的是把美國拉下水，而美方少數極端分子推動武裝台灣，真實意圖則是讓美國重回對外干涉和戰爭的老路。
中國外交部警告，美國應當清楚，「台獨」勢力以武謀獨、以武拒統，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵兇戰危的境地，而美國以武助獨，只會引火燒身，勢必推高美中衝突對抗的風險。70多年前，美國把軍艦開進台灣海峽，武力干涉阻撓中國統一，導致台灣問題至今未能徹底解決，美國在中國實現完全統一問題上，是欠了中國債的，何況中國早已不是70多年前的中國，目前兩岸實力對比已發生根本性變化，無論美國把台灣打造成怎樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。
最後，中國外交部聲稱，美中因台灣問題對抗，是不符合美國利益的，美中2國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮。美國要解決國內面臨的許多問題，以及國際地區熱門議題，也都離不開中國的幫助，但前提是美國要尊重中國的核心利益，一邊和中方尋求合作、一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的，呼籲美國政府恪守一中原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑，避免給2國關係帶來更多傷害，與中國一起維護2國關係和世界和平穩定大局。
