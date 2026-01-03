圍台軍演…傳「陸海警封鎖4港口」 事實查核中心曝真相

解放軍去年底對台進行代號「正義使命2025」大規模軍演，而大陸官媒《環球時報》在去年12月29日報導曾指出，中國海警船將抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4個方向港口碼頭，隨後，台灣媒體則引述《環球時報》內容進行報導。對此，經過台灣事實查核中心查核後，「中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。」

根據台灣事實查核中心在去年12月31日發布的報告顯示，解放軍東部戰區去年12月29日舉行「正義使命-2025」軍演，中國官媒《環球時報》當日報導將抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口；有台灣媒體報導直接引述中國官媒說法。經查，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。

廣告 廣告

事實查核中心說明，經查核，第一，去年12月29、30日中共軍演時，台灣4港口沒有被封鎖，包含海巡署副署長謝慶欽去年12月2929日晚間7點出席國防部臨時記者會表示，29日海巡署掌握台灣周邊海域包括馬祖、金門烏坵及東沙，共有14艘中國海警船，在距離臨海基線24海浬貼著航線的限制水域中航行。海巡艦艇一對一對應，並航監控也進行對抗、強制驅離，還透過廣播、無線電、造浪、操船技巧等方式，逼迫中國海警船隻遠離。謝強調，中國海警船沒有靠近港口，海巡署也會確保航行安全。

交通部航港局去年12月30日受訪表示，因共軍演習範圍劃定，導致交通路線受到影響，部分船隻可能需繞道通行，但並未發生船隻無法進出、港口遭到封鎖的情形。航港局也有於官網公告水域航行警示訊息提醒船隻應避免通行。查核記者檢視交通部航港局台灣海域船舶動態資訊系統及開源動態船隻網站MarineTraffic，都可見基隆、台南、高雄、花蓮港口周圍的均有船隻通行或入港，並未發現遭到封鎖的現象。

另外，事實查核中心指出第二點，多個中國官媒社群帳號（央視、日月譚天 、人民日報、大公中國），都僅發佈「福建海警將組織艦艇於台島周圍展開執法巡查、查證識別」，沒有提及「封鎖台灣港口」說法。因此事實查核中心表示，中國官媒《環球時報》誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖，而台灣有媒體直接引述中國官媒說法，易引人誤解。

【看原文連結】