圍台軍演「游刃有餘」的訊息

根據解放軍東部戰區發布的視頻可看到，「正義使命—2025」聯合軍演已經完成既定任務。賴清德總統在這期間每天忙著政治鬥爭、清算政敵，面對大陸突如其來的軍演，根本無暇顧及，只是在社交媒體上用寥寥數語安撫民眾。其實，此次軍演的嚴重性絕非能被他輕巧帶過。

把大陸軍隊這兩天不斷輸出的諸多軍事術語翻譯過來，就是斬首「台獨」首惡，突破登島，控制台軍事能力，攔截查獲軍售武器「海馬斯」，拒止外部軍事干涉。一整套動作下來，行雲流水，收放自如。大陸軍事專家用「從從容容、游刃有餘」來評價此次軍演。這個評語背後其實傳遞了一些重要訊息。

其中，最明確的就是大陸軍事實力的強大，絕對碾壓國軍。正如大陸軍事專家所說，大陸「只需動用一個方向的部分部隊」就可輕鬆做到以上全套動作。此次演習只運用低強度的火力，是在實施對賴政府挑釁行為的敲打。

這類「敲打」已不止一次，從2024年「聯合利劍」到2025年上半年「海峽雷霆」，都是針對賴清德當局「以武謀獨」動作的回應。只不過那時還沒有這次感受那麼切近。賴清德當局還沾沾自喜，把大陸給的警告當成拿到了受軍事威脅的話柄。與前不同的是，此次軍演行動更突然、「打擊」更精準，出乎外界預料——未料到軍演區域緊貼台灣本島北部、南部及東部海岸線，抵近程度遠超以往，更未料到大陸發布無人戰機俯瞰台北101大樓影像，「這麼近，那麼美」3分鐘到台北，碾碎台灣防禦縱深的幻想，精準斬首能力毋庸置疑。

談到「精準」，大陸在歷次軍演期間都反復強調，行動僅針對台獨分裂勢力而非台灣民眾。此次軍演大陸使用遠程箱式火箭炮實彈、常導模擬等，聚焦政治中心、軍事基地及重要港口和通道進行瞄打，意圖切斷賴當局的能源線、補給線與外逃線。射程覆蓋全島、精度高達米級制導，且造價低，實現精準打「獨」的實戰效果可以想象。島內民眾對幾次軍演「兵凶戰危」感覺不強，真正實施起來，也可能是這樣。

此次軍演的文宣全程透明、信息量大，軍方發布的視頻里除了秀軍事「肌肉」，還帶著一股輕鬆調侃的調子，有種貓鼠遊戲感。這其實也傳遞出大陸軍事方面的強大自信，對台灣武力統一不是不做，是時候未到。至於什麼時候到？其實不難推算——賴清德當局每一次謀獨行動，特別是「以武謀獨」進行軍購，大陸都給予嚴厲反制，形成「挑釁-反制」的打擊邏輯，且解放軍每一次都更進取，對台島封控得也越緊。照此，從這次軍演抵近距離來看，賴清德應當不剩什麼挑釁的空間了。

相較之下，大陸一方面實施軍演，一方面持續擴大兩岸對話空間。2025「雙城論壇」12月28日在上海舉行，兩岸人士共同強調交流、合作與發展是民意所向；2025年大陸台協會長座談會12月30日在北京召開，探討「十五五」期間台商台企在大陸發展的新前景。

縱觀此次軍演與同步推進的民間交流，大陸的策略頗為鮮明：以軍事威懾防止「台獨」突破底線；以柔性對話爭取民心。這種「剛柔並濟」的做法，既是對當前台海危機的管控，亦是大陸對接下來統一目標的鋪墊。大陸要傳遞的訊息非常明確：就是要以武統的實力為兩岸爭取和平統一的機會。

2025年末的這場對台軍演，顯然是給賴清德政府的一記「重拳」，同時也是給台灣支持和平統一的民眾一劑「定心丸」——大陸有實力有能力掌控兩岸局勢，把握統一大勢。（作者為大陸資深時政評論員）