圍台軍演「無人機俯瞰101？」 事實查核中心揭專家判讀

解放軍東部戰區日前展開「正義使命-2025」環台軍演，其中央視釋出一段以無人機視角俯瞰台北101大樓的畫面，引發各界高度議論。然而，根據台灣事實查核中心今（1日）在臉書粉專發文指出，經採訪軍事專家、航拍判讀專家、無人機業者指出，利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出中共釋放的影片視角，至於誇大宣傳無人機「俯瞰台北」，也是這次中共演習的心戰目的。

根據台灣事實查核中心在臉書發文指出，中共解放軍「正義使命-2025」環台軍演期間，官媒發布「無人機俯瞰台北101」影片，引發外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空。經航照判讀專家黃同弘協助檢視發現，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝。照片中可以依序清楚看到，興建中的淡江大橋、觀音山、重陽橋（雙塔柱形斜張橋），以及遠方的台北101大樓。中共公布畫面的視角不高，是採「低空拍攝」。實際拍攝地點則取決於機器偵照能力，從河口以外到附近海面都有可能，如果設備解析度夠好，遠到海峽中線也能拍到類似畫面。

事實查核中心也提到，中共公布影片之初，有部分網友認為是來自碧山巖方向的拍攝角度。不過比對碧山巖此地照片、影像，從這個角度無法拍進淡水河，101大樓左側建築與中共發布的影片不同，建築背後山勢也不相同，可以排除來自碧山巖拍攝的可能性。

事實查核中心進一步指出，國防部強調，沒有中共大型無人機進入台灣24海里。但共軍或海警船隻曾進入24海里內，如果在船上拍攝畫面非常容易。共軍可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德表示，以現在的技術能力，中共無人機不必飛抵台灣，在距陸地30海里處就可拍到類似畫面；黃並分析，中共影片並非拍到什麼軍事設施，對台灣並無威脅性，而且很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」，這其實是進行威嚇性的心戰。

另外，有無人機業者指出，中共影像呈現近似地面視角的「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感。此種視覺效果，更符合光學上的「長焦壓縮效應」特徵，即在極遠距離使用高倍率鏡頭拍攝時，前後景深被大幅壓縮，使背景的101大樓與前景的淡江大橋在畫面中彷彿緊鄰重疊，產生距離被拉近的錯覺。

此外，國防院副研究員舒孝煌指出，照片解析度不高，難以精確判斷拍攝方式，在淡水河口以小型空拍機，或從24海浬外距離取景，理論上都可能「拍到畫面」，但中共公布影像有2個疑問，有可能經過加工變造，包含第一，淡江大橋與台北101在畫面中的比例明顯不合理，顯示畫面可能經過裁切或拼貼處理。以實際地理條件而言，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101應該會很小，不太可能如中共影片明顯，懷疑影像遭到變造；第二，若是飛機或無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生明顯位移；但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，這並非真實飛行運鏡。

最後，國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲表示，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。

