「圍台軍演」當下！ 管碧玲遭爆邀海巡官員吃五星大餐

解放軍宣布圍台軍演之際，海委會主委管碧玲遭爆料於12月30日中午，邀請多位海巡官員前往高雄知名餐廳「晶綺盛宴」聚餐。該餐廳平日每桌要價至少1萬4千元起跳，管碧玲自中午12點40分抵達後，直至下午2點才離開。由於此舉正值解放軍實彈操演的敏感時刻，高層在緊張氛圍下大啖美食，隨即引發外界高度關注。

媒體直擊現場發現，除了管碧玲外，海巡署長張忠龍及副署長謝慶欽等重量級官員皆出席了這場午宴。這意味著在共軍進行圍台演習的關鍵期間，海巡署兩大核心指揮官均未鎮守台北的海巡署本部，而是南下高雄參與餐敘，引發外界對於指揮調度真空的疑慮。

國民黨立委牛煦庭痛批，若演訓突然轉為實戰，指揮主心骨卻不在崗位，恐嚴重影響應變效率與基層士氣，對社會觀感更是負面示範。知情人士更透露，當時不少休假官兵已被召回待命，幕僚曾建議暫緩餐會，但管碧玲仍堅持照辦，讓基層官兵不滿怒轟根本是「前方吃緊，後方緊吃」。



針對爭議，海委會回應解釋，該場餐敘原為例行會報，因適逢副主委黃向文即將歸建，才會擴大舉辦。管碧玲強調，期間已要求所有幹部電話保持暢通，並未鬆懈對中共演習的防範監控。然而，在兩岸局勢緊張之際舉辦高檔宴席，此舉恐已難免影響社會觀感。

對此，管碧玲說明，由於黃向文將歸建、陳泗川即將退伍，此次是兩人最後一次參與擴大主管會議。為感念其對海委會及海巡署的貢獻，特意安排餐敘送別。然而，對於未堅守崗位的質疑，她虛心接受外界指教，並強調將獨自承擔所有責任。

