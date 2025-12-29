圍台軍演 賴政府看懂了嗎？

（圖／本報系資料照）

解放軍東部戰區宣布自29日起在台海周邊實施「正義使命-2025」聯合軍演，更將於30日8時至18時在特定海域空域進行實彈射擊演習。陸方聲稱這是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。軍演也是一種戰略對話，台灣應有正確的解讀。

先談演習本身。首先，這次軍演只有24小時預警，表示早有準備，演習部隊應已集中待命。國安單位如果未發現陸方異常調動，恐需檢討。其次，實彈射擊時間只有10個小時，是否暗示「速戰速決」的能力，軍方應觀察研判。第三，演習範圍貼近我領海基線邊緣，凸顯台海防禦警訊，是刻意增大我方壓力。綜合來說，這次圍台軍演，解放軍有意表現出更強硬的態度、更熟練的動作，和更迅速的反應能力。

那麼這次軍演要對話的「外部干涉勢力」是誰？從大陸外交部隨後發文，嚴詞批判美國對台軍售，強調「以武助獨」只會引火燒身，推高中美衝突對抗的風險來看，主要是針對美方。

但如果我們看日本政府28日透露，俄羅斯已發出通報，將於明年元旦起在北方四島附近展開兩個月的軍演，此次大陸對台軍演似乎有與俄羅斯相互呼應的味道。日本媒體《TBS News》認為，這是釋放對日本首相高市早苗之前在國會提及「台灣有事」談話的警告訊號，也不是沒有道理的。

至於所謂對「台獨分裂勢力」的嚴重警告，應是指「以武謀獨」。台獨激進人士喜歡主張：解放軍實力不夠，不敢打台灣。那麼就秀一秀，讓大家看看實力到底夠不夠。歷次「圍台軍演」的內涵，就是展示解放軍實力。本質是「嚇阻」，以免激進人士誤判，跨越紅線，逼得中共為實現承諾，只能動武打台灣。但中共並不想動武，仍珍惜兩岸「和平統一」的機會，因此這次軍演才會等到「雙城論壇」結束後才宣布，否則台北市長蔣萬安將不會訪問上海，雙城論壇將破局。

這是個遲到的演習，賴政府千萬不可主張，蔣萬安在上海演講表示希望台海「不再是波濤與呼嘯」，中共卻宣布軍演是打臉蔣；如此將國安重責推卸給民選市長，是只重視選舉利益的嚴重誤判。

但台灣股民似乎沒有誤判。在東部戰區宣布將圍台軍演的同時，台股創下收盤的歷史新高。這合理嗎？

合理。既然軍演本質是「嚇阻」，以免有人誤判，逼中共只能動武；那麼邏輯上軍演越強硬，激進人士就越不敢跨越紅線，中共就越不會動武。這可以解釋為何是「大利多」。解放軍最近幾次圍台軍演，台股多以上漲回應，或許是理解了軍演的真正意義。股民看懂了，賴政府看懂了嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）