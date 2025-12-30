圍台軍演！高嘉瑜：還好我們還有米粉湯 網友敲碗要她唱歌回擊

解放軍昨天無預警宣布「正義使命」對台灣進行封島大規模軍演，引發全國關注。前民進黨立委高嘉瑜今天（30日）分享吃米粉湯的圖片並表示，「老共軍演，還好我們還有米粉湯」。底下網友開玩笑地表示，要高嘉瑜唱歌嚇跑解放軍。

高嘉瑜大啖米粉湯。（圖／高嘉瑜臉書）

高嘉瑜今天在臉書放上一張吃著米粉湯的照片，並表示，「老共軍演，還好我們還有米粉湯」，底下引發網友熱議。

不少網友都開玩笑地說，「煎熬唱下去馬上就結束演習」、「唱首歌回擊他們」、「唱首歌、它馬上掉下」、「可以唱歌攻擊他們」、「妳出來唱歌，嚇死解放軍」、「我們還有嘉瑜的音樂歌唱可以抗中保台」。

不過也有不少網友痛批總統賴清德挑釁大陸，「問你們的校長啊，出兵作戰」、「還不就是賴功德那一番話，刺到老共的G點，現在人家軍演離我們那麼近……」、「還吃，快點去第一線備戰了，中國都已經在台灣外海軍演了，台灣就靠你們這些賴清德民進黨團來守護了」。

