圍堵禽流感疫情！台中市府公布逾200家養禽場稽查結果 盧秀燕指示加強防疫

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中豐原一家養雞場日前爆發禽流感疫情，已是全台第4個縣市淪陷。台中市長盧秀燕指示市府團隊以最高規格圍堵疫情，並持續召開會議要求局處持續加強防疫作為。市府表示，已於30日完成203場養禽場訪視作業，均無異常，食安處也已即時掌握蛋品流向，要求業者完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。

台中市長盧秀燕指示市府團隊以最高規格圍堵疫情，並持續召開會議要求局處持續加強防疫作為。（圖／市府提供）

有關業者將死雞載運至苗栗後龍埋藏，警察局說明，豐原分局與苗栗縣政府警察局竹南分局取得聯繫，通知顏姓地主到案說明並坦承與豐康牧場雲姓場主認識，自今年1月起接受委託載運雞隻屍體至該地掩埋，經調閱行車軌跡，確認雲姓場主及顏姓地主供述相符。昨日及今日開挖，已全數挖出雞隻屍體並完成清消，將持續配合苗栗地檢署檢察官及苗縣縣政府警察局偵辦。

廣告 廣告

此外，市府也接獲通報稱大甲區堤防路出海口有約10隻雞屍散落，動保處立即派員到場，經清點約有60隻，經採樣後立即移送獸醫所檢驗，今日結果出爐為陰性。動保處已完成現場環境消毒，環保局清潔隊協助雞屍清運及銷毀；此外，警察局已調閱周邊道路監視器追查可疑車輛，目前初判無豐原豐康畜牧場相關足跡。

針對蛋品食安問題，食安處指出，案發後已即時掌握蛋品流向，業者已完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。

更多FTNN新聞網報導

台中豐原爆禽流感疫情！約1700隻雞「大量異常死亡」 盧秀燕宣布成立前進指揮所：針對案場違規最高罰百萬

台中豐原驚傳養雞場大量雞隻暴斃 盧秀燕證實「染禽流感」案場逾7千隻雞全撲殺

台中市長爭霸戰最新民調出爐！江啟臣全盤領先 何欣純若對上楊瓊瓔有機會「藍天變綠地」

