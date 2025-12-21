圍捕張文不力?警所長哽咽澄清

北市隨機殺人案警追捕遭質疑，派出所長李欣鴻二十一日親上火線澄清。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

針對十九日發生的中山商圈隨機攻擊案，犯嫌張文最終墜樓身亡，網路上卻出現質疑警方「未配槍」、「不敢用槍」及「頂樓遲疑四十秒」等聲浪。對此，台北市警局中山分局中山一派出所所長李欣鴻二十一日親上火線澄清，強調首位到場員警確有配槍，支援警力在頂樓停頓是因現場漆黑需研判情勢防埋伏；他更哽咽表示，許多同仁即便下班仍奮不顧身趕赴現場，「並非殉職才值得社會大眾的尊敬」。

針對外界質疑第一時間進入誠品南西店的員警是否未配槍，中山分局澄清，當時交通分隊林姓員警正在路口執行勤務，獲報後立即隨保全進入追捕，密錄器畫面顯示其手持配槍，並無裝備不足問題。至於支援警力抵達頂樓後，為何在門口停留約四十秒未立刻進入？李欣鴻解釋，當時現場混亂，無法確認犯嫌確切樓層與是否有共犯，且七樓外露台一片漆黑。若犯嫌躲在暗處埋伏攻擊，貿然衝入恐造成更大傷亡，屆時外界恐又質疑警方為何不等待支援。他強調，四十秒內做出判斷並展開搜尋，需要極大勇氣與專業考量。

關於部分警員未帶槍枝的指控，李欣鴻說明，當天登上天台的七名警員中，有三人配有槍枝，其餘同仁裝備也符合規定。主因是有兩名同仁當時已經下班，僅著制服尚未換裝，一聽到通報便毫不猶豫徒步衝往現場支援，根本來不及領取槍枝與防彈背心；另有同仁原執行勤務性質依規不需領槍，但當下皆以保護民眾為第一優先。

李欣鴻在受訪時難掩激動情緒，直言「警察不是網路上的鍵盤高手」，無法預知下一秒的狀況。他提及數年前殉職的鐵路警察李承翰，感嘆許多警察在殉職後才被視為英雄，但留給家屬與同仁的是一輩子的傷痛。

他強調，面對持刀凶嫌，同仁們展現了與日前北車見義勇為的余姓民眾同樣的勇氣，希望能獲得社會各界更多的鼓勵與支持，而非在鍵盤後方苛責。