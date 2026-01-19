圍棋與橋牌 世紀大博弈

上世紀一連橫掃日本11位圍棋頂尖高手的中國「棋聖」聶衛平九段去世了。他曾引用美國戰略家季辛吉的比喻，指美國人善下國際象棋，以「將死」對方的王為勝；中國圍棋提倡的是和平共處，通過和平競爭，誰占的地盤多誰勝，所以聶衛平認為中國現在強大，以後能更強大，靠的就是圍棋理論。

聶衛平之言當然正確，他講的是競爭哲學，也即是「王道必勝霸道」。中美博弈還可以有另一個角度的觀察，也就是競爭戰略，美國善打橋牌，跟圍棋一樣比的是鬥智，但鬥的是叫牌而非布局，所有遊戲無分中外，只有圍棋講究布局。布局，就是一開始，就從長期和全局的考量落子，不十分計較短期或局部的得失，著眼的是長期與全盤大局的利弊。全球一盤棋，中美大博弈，觀察當下全球不同地區的局勢，也許都可以看到這些有趣的脈絡。

廣告 廣告

西太平洋大棋盤：從一開始美國就占優，因整個太平洋就是美國的內海，再以第一島鏈緊緊壓迫鎖住中國出太平洋的通道。中國雖處劣勢，卻從三方因應，一是「頂」，直接與美方在第一島鏈對撞，奮力突破第一島鏈，並以反介入及區域拒止鞏固黃海、東海、台海和南海等四海成護城河；與此同時，再以「一帶」與「一路」，分別以路上及海上絲綢之路擴大中國向中亞及東南亞的戰略縱深。目前盤勢中方已明顯占優。

南海大棋盤：一開始也是美國占優，九段線形同虛設，中方於是在南沙吹填造島，不僅在南沙內建成永暑、渚碧與美濟三島之間的連防，並實控黃岩島，使其與南沙、西沙形成遙相呼應的大三角。至此，九段虛線已化虛為實，將中國海疆足足向南推進了1千公里。美方只能徒呼負負。

拉美大棋盤：毫無疑問，打從1823年門羅主義後此地就是美國的後花園，無人得以染指，中國更在萬里之外，連邊也摸不著，但中國硬是打入了這一片空白。中國與秘魯合資共建能容納全球最大貨櫃港的錢凱港，2024年底正式開港啟用；接下來，則是構建連結從錢凱港到巴西里約熱內盧長達6500公里的兩洋鐵路，這將會是一條平行於巴拿馬運河的兩洋（太平洋與大西洋）通道。

世界島大棋盤：通過一帶與一路（具體如中歐班列及正在興建中的中吉烏鐵路），將亞、歐、非這塊世界最大的島聯結整合，那已沉寂了600年的中亞與西亞因為作為中國與歐洲這全球兩大經濟體的中介而重新繁盛，也讓被海權壓迫了600年的陸權得以重整復甦，這是中美世紀之爭中，極為重要的地緣戰略布局。

太平洋大棋盤：至1898年美西戰爭後經過100年經營而成為美國內海的整個太平洋，已因中國勢力的自西向東擠壓不得不開始從第一島鏈向第二島鏈退防。最新公布的《美國國家安全戰略》更明白宣布將進行全球戰略收縮，置戰略中心於鞏固西半球。

圍棋與橋牌的世紀大博弈至此已高下立判。至於美國為何不下圍棋也不懂圍棋，這就跟中美雙方的體制差異有關了，以後有機會再論。