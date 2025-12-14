圍棋》台灣棋王四連霸！許皓鋐力退勁敵王元均，小官子階段以半目之差成功逆轉

許皓鋐最終以4:1的總比分戰勝王元均九段，成功衛冕棋王頭銜，再度抱走120萬元獎金，並創下棋王四連霸紀錄！

許皓鋐：「最後一刻都沒有把握能贏」

在賽後訪問中，許皓鋐坦言本局過程艱辛：「這盤從中後盤開始就覺得實空不太夠，後面對手官子感覺一直在虧，到最後一刻我都沒有把握自己能贏。」

許皓鋐說，下到第208手關鍵處之後，他才意識到自己有機會以半目之差獲勝。

200手之後的攻防是影響本局勝負的關鍵

回顧整個系列挑戰賽，許皓鋐雖然成功衛冕，但對內容仍有超嚴格的要求。

許皓鋐說，「這次整體的表現都很糟糕，今天這盤和第一盤棋我覺得幾乎都是必敗的局面，中盤都有蠻多失誤的。」他特別指出，兩盤棋中盤階段有心態有所鬆懈，也下出了一些不知所云的棋招。

展望未來，許皓鋐稱會立即針對下一場賽事進行狀況調整，他指出，「接下來世界棋仙戰時間比較短，會多練習一些加秒賽制，可能跟均輔 （2025年名人賽冠軍賴均輔九段)）練一些棋。希望明年可以表現得更好。」

王元均：雖敗猶榮 內容上有所提升

王元均本場挑戰賽雖然遺憾落敗，但他肯定自己在挑戰賽中的表現，他說，「這次結果是比較遺憾，但至少就內容上而言，每一盤都算是下出蠻精彩的對局，所以這部分我覺得至少是給自己一個肯定。」

王元均認為，相較於兩年前的挑戰，這次的對局內容「算是比較有跌宕起伏」。

王元均指出，遺憾之處在於關鍵局的官子處理：「第一局和今天這局（第五局），最後在大官子的地方都收得蠻不好，比較可惜。」

他也坦承說，得知自己已無力爭勝時，當下的心情大受影響，多次重複點空才接受自己輸半目的事實。

王元均判斷將以半目落敗，選擇棄子投降。

王元均總結說，「大官子是我和他差距最大的部分，這是我還要再加強的。」

王元均為自己定下目標，希望明年可以在內容上把棋提升到新境界，除了在職業賽進到決賽，也希望在世界賽有好表現。王元均最後謝謝大家的支持，也謝謝海峰棋院舉辦棋王賽，「大家也辛苦了！」

棋王賽是臺灣最高規格的職業圍棋賽事之一，由海峰棋院主辦，培生海峰文教基金會贊助，挑戰賽採用七戰四勝制，冠軍獎金120萬元、亞軍獎金40萬元，是衡量頂尖棋手實力的重要指標。

