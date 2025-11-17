圍棋》林海峰名譽天元親自與會，海峰盃長青賽熱鬧開幕：棋中豪傑挑戰百歲傳奇，多位90歲棋士獲頒勳章

由海峰棋院主辦的年度盛事——第24屆「海峰盃長青圍棋賽」北區賽事，於今日（16日）在台北大直典華隆重登場！本屆賽事持續在北、中、南三區舉行，共吸引將近600名資深棋友熱情參與，再次印證圍棋作為「終身運動」的獨特魅力。

（海峰棋院）

周爺爺表示，圍棋真的能活化大腦、幫助思考，這些年他因為圍棋結識了許多朋友，今天長青賽他也有認識新同好呢！

六十週年傳承：長青棋友是台灣圍棋發展的基石

本次開幕典禮星光熠熠，不僅有林海峰名譽天元專程從日本返台出席，海峰棋院林文伯董事長也親自到場與長青棋友們互動交流。

林海峰名譽天元（左）專程從日本返台出席。（海峰棋院）

海峰棋院林敏浩院長致詞時感性地指出，長青賽已成為父親林海峰名譽天元每年固定返台的時刻，意義非凡。今年更是林海峰名譽天元當年戰勝坂田榮男老師，拿下名人頭銜的「60週年」。

連續參加23年的北區長青賽棋友，95歲的周朝棟。（海峰棋院）

林院長接著表示，現場許多長輩下棋超過一甲子，他常聽到長輩分享，正是當年看到林海峰奪冠的圍棋新聞才開始學棋。「我真的非常、非常感動，現場有這麼多人是因為這段歷史而與圍棋結緣。」他強調，長青賽的棋友正是台灣圍棋蓬勃發展、創造榮耀的基石。

棋心不老：98歲高齡與勳章的鼓舞

海峰盃長青賽始終是生命力與智慧的典範。本屆賽事不僅有選手連續參加23年，更迎來挑戰98歲高齡新紀錄的參賽者。為了表彰這份對圍棋文化藝術的堅守與不變的熱愛，主辦單位特別為十餘名90歲以上參賽者頒發備受尊崇的「棋心不老勳章」。

98歲的十傑組參賽者：葉其明6段。（海峰棋院）

林敏浩院長表示，圍棋是保持認知機能與社交活力的絕佳方式，長青賽鼓勵長者們走出家門、以棋會友，每一位參賽者都是推動銀髮健康的最佳代言人。

肯定後輩成就：傳承好文化

在肯定長輩的貢獻時，林院長也將台灣圍棋後輩在國際賽場上的亮眼成績，歸功於長青棋友數十年如一日的熱愛與推廣。他特別提及許皓鋐在2023年拿下亞運金牌，以及賴均輔去年在世界賽拿下冠軍的成就。

「我相信這些成就，都是因為在場的所有人熱愛圍棋，一直幫我們推廣圍棋才有今天。我們都覺得圍棋是這麼好的東西，大家一起努力傳承下去。」

享受過程：專業服務與最誠摯的祝福

為了提供最周到的照護，本屆賽事繼續秉持專業精神，現場全程備有專業醫護小組，並貼心準備了舒緩按摩服務，幫助參賽者在緊張賽事後得以放鬆身心。

此外，賽事結束後還安排了深受期待的職業棋士指導棋環節，讓資深棋友們能夠與頂尖棋士近距離切磋交流。

林敏浩院長在致詞結尾送上最誠摯的祝福，鼓勵所有長輩保持愉快的心情，享受過程，最重要的就是下棋愉快，他期盼各位參賽者，每年都能健健康康回來下棋。

（海峰棋院）

十傑組冠軍：李金華、郭順吉、楊泰雄、周文偉、王威

長青6段冠軍：管長榕、李汪錆、陳群。

長青5段A組冠軍：陳貴仁、林清科、李清傑。

長青5段B組冠軍：何明宗、葉茂裕、廖述宏。

長青4段A組冠軍：吳仁傑、吳春芳、吳俊宏、紀斗申。

長青4段B組冠軍：林坤全、鄭文智、胡膺權、鄒永昌。

長青初、二、三段冠軍：游坤隆、翟大龍、呂正仁、張良泉、張皖生、吳榮欽。

青壯四、五、六段冠軍：鄭銘棠、李冠逸

青壯初、二、三段冠軍：吳文進

長青/青壯級位組：吳喬松、陳衍宏、周鳳珠

