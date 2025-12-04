圍棋》直落三完封對手！許皓鋐完成中環國手七連霸，穩坐台灣第一人！

許皓鋐完成中環國手賽七連霸。

第21屆中環國手挑戰賽五番勝負今（4）日結束精彩對局，由衛冕者許皓鋐擊敗挑戰者陳祈睿，以3:0的成績完封對手，再度贏得國手頭銜，同時締造國手七連霸的驚人紀錄。

由台灣棋院文化基金會贊助的第21屆中環國手挑戰賽4日展開關鍵第三局，由戰績全勝的許皓鋐國手執白迎戰陳祈睿九段，兩人行棋節奏快速，方至中午，局面已幾乎底定。

（海峰棋院提供）

國手七連霸：謙遜歸功對手壓力

許皓鋐賽後回顧表示，本局開始佈局後，對手形勢一度佔優，但因陳祈睿右下出現兩步緩手，白棋抓緊機會、應對穩健，逐漸拉開優勢；許皓鋐最後步步為營、滴水不漏，堅守住白棋領地，終於拿下勝利。

對於達成七連霸的驚人成就，許皓鋐的態度謙遜，並未表現出自滿。許皓鋐說，連霸國手賽多年，他個人是沒有什麼壓力，反倒是挑戰者可能更有壓力。

許皓鋐也說，雖然比賽結果都是好的，但他明白自己在賽程中還是犯下一些不應該犯的失誤；許皓鋐給自己的表現打分數，認為只能算是中規中矩。

（海峰棋院提供）

許皓鋐在賽後也不忘感謝主辦及贊助單位，並承諾未來將全力以赴：「首先還是很感謝翁明顯董事長（台灣棋院文化基金會董事長），贊助這麼多屆國手賽。」

許皓鋐指出，國手賽這兩年在海峰棋院開始直播，還搭配專業講解，讓各位棋迷可以盡情欣賞比賽，他非常感謝；許皓鋐表示，正因爲有棋迷熱心賞棋，為棋手加油助陣，讓他更有比賽的動力。

許皓鋐說，「或許我可能在棋局內容上有時並不是這麼理想，但我都會盡全力去下好每一盤棋。」

挑戰者陳祈睿：從技術失誤中重塑自信

陳祈睿雖然挑戰再度失利，但他賽後展現了對技術細節的深刻反思。陳祈睿坦言，在總比數被拉開到 2:0 時，心理上就覺得機會渺茫，特別是對第二局的失敗仍耿耿於懷：「感覺第二盤對手犯了一個很大的失誤，但都贏不下來，好像就感覺有點差距。當時勝率雖然有90幾%，但我沒辦法覺得說，我簡單下就能夠贏下來吧。」

陳祈睿說，「自信還是棋士很重要的一個環節，沒有自信棋肯定是下不贏。」

陳祈睿將失利歸結於自信心與判斷力，並表示這是他接下來修煉的重點：「今天這盤棋也是一樣，即便到中間電腦判斷勝率 98% 之後，我還是覺得還能下。主要是判斷加上第二盤很好的棋沒贏下來。感覺主要要先能夠想到戰勝皓鋐的畫面，想像自己能贏的感覺。」

陳祈睿也表達對棋迷的感謝：「謝謝大家支持，我還是會繼續把棋下好，希望大家繼續支持我。」

國手賽落幕，許目光投向年底世界大賽

許皓鋐4日衛冕成功，已迅速將目光投向年底的賽事。許皓鋐表示，接下來將全力備戰「棋王賽」，希望能夠衛冕棋王頭銜，並展望年底的世界棋仙戰，期望「不要再留下遺憾」。

中環國手賽由中華職業圍棋協會、海峰棋院主辦，臺灣棋院文化基金會贊助，冠軍獎金50萬元、亞軍獎金20萬元，國手挑戰賽採5戰3勝制，勝者為本屆「國手」。

（海峰棋院提供）

