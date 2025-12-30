圍棋》首屆龍星賽冠軍出爐！陳首廉快手破敵：明年挑戰名人堂

以「加秒制」為特色的超快棋龍星賽，第一屆決賽三番勝負今（29）日落幕，由陳首廉連取兩勝，不但榮獲龍星賽首屆冠軍、勇奪18萬元獎金，也取得生涯第一個職業賽冠軍。

陳首廉四段29日在海峰棋院對陣許育祺五段，最後以直落二的成績拿下龍星賽的最終勝利，為他的2025年賽季畫下最完美的句點。

「每天6-7盤野狐訓練」 勤練成就加秒制冠軍

回顧奪冠瞬間，陳首廉難掩興奮。他坦言：「說真的，一直都沒想到有機會站在決賽舞台上。現在心情只有一個想法：這比賽辦得實在太棒了！」他也幽默地提到，由於本屆賽事限制名人堂選手（頂尖頭銜持有者）參賽，給了許多棋手「喘息的空間」和發光的機會。

面對每手僅加10秒的極速賽制，陳首廉透露自己在賽前就進入了「魔鬼訓練模式」。為了備戰決賽，他這兩周每天在野狐圍棋網下6至7盤快棋，勤奮程度連學生都驚嘆：「又看到老師在網上下棋了！」有趣的是，他與決賽對手許育祺賽前有多次交流，兩人在贏下16強賽後，還特別相約在網路上對練。

亞軍許育祺：在緊張感與時間壓力下的反思

獲得亞軍的許育祺賽後回顧對局，他表示自己在策略執行上稍嫌急躁：「感覺我下得太過分了，前面局勢應該還差不多，但下完後就變得很被動，不好翻盤。」

面對生涯首度的大型決賽，許育祺也大方分享心態上的明顯變化：「這兩盤比賽真的比較緊張。」在加秒制的極限壓迫下，些微的判斷失誤都可能導致局勢變化；許育祺雖然遺憾落敗，但他展現出的兇悍棋風與韌性，令眾多棋友留下深刻印象。

策略奏效：以「厚實」抗衡「兇悍」

談到對局策略，陳首廉說，他深知許育祺棋風兇悍，自己其實「有點懼怕」，因此採取「下得厚實、走得強壯」的比賽方針，擺出防禦反擊的姿態，「等著對方來撞」。最終，這套策略成功發揮效果，讓他穩紮穩打地走向勝利。

展望2026：向名人堂選手發起挑戰

雖然陳首廉謙稱這次是「限制性比賽」的冠軍，但他強調這座首冠給了他巨大的信心。「這是我職業生涯的一大步。希望2026年，可以有機會向那些名人堂的頂尖選手發起挑戰、向他們討教。」

陳首廉最後也感性地感謝支持他的棋友：「每次比賽一結束，手機就會傳來十幾則訊息，真的非常感動。希望新的一年，大家都能過得更好！」

龍星賽由中華職業圍棋協會、海峰棋院主辦，曾獲得頭銜或冠軍者不得報名，惟「新人王」、「女子最強戰」、「女子名人賽」等具限制性之頭銜，不在此限。決賽採三戰兩勝制，用時為加秒制，冠軍獎金新台幣18萬元，亞軍獎金新台幣7萬元。

