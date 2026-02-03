圍爐再也等不到他！龍千玉淚揭曹西平過年「必做1事」惹鼻酸

龍千玉3日與同門歌手謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街。林煒凱攝

台語歌后龍千玉今（3日）率同門師弟妹謝金晶、楊哲、陳淑萍現身春聯大街採買年貨，提前感受過年氣氛。一行人邊逛邊與民眾互動，現場熱鬧溫馨。不過受訪時，談及去年12月驟然離世、與她情同手足的曹西平（四哥），龍千玉仍難掩思念之情，一度哽咽落淚。

龍千玉回憶之前每到過年都會邀曹西平來家裡圍爐，「他都會包紅包給小孩子，小朋友也都很喜歡他、很想念他。」如今少了這位家人，她感嘆「心裡好像少了一塊」；曹西平雖走得突然卻沒有病痛折磨，「而且他很有智慧，身後事都安排好了」，希望對方能安心離開，未來會把四哥一直放在心中。

廣告 廣告

龍千玉3日與同門歌手謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街。林煒凱攝

提到將在4月登場的個人演唱會，龍千玉近期忙於備戰，也特地找營養師調整體態與健康。只是演唱會選歌過程格外煎熬，尤其是否要演唱與曹西平的合唱曲，讓她陷入掙扎。「不只那一首歌，每次選歌都會想到很多過去的畫面，像跑馬燈一樣。」她最擔心上台情緒潰堤，甚至和導演討論「眼淚hold不hold得住」，只能不斷練習控制情緒，很怕當天開唱看到媽媽會淚水失守。

龍千玉3日記者會上受訪忍不住落淚。林煒凱攝

龍千玉3日與同門歌手逛春聯大街。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

前妻越洋設「封口條款」內幕曝光 葉啟田談家人恐掏錢認賠

舒華「暴瘦脫相」法令紋現形！今露面親曝現況

金曲推手殞落！林俊傑慟揭袁惟仁暖心之舉「永遠懷念」

被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救