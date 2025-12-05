圍爐升級！飯店推五星外帶年菜，輕鬆吃到佛跳牆、龍蝦與肋排

（圖／業者提供）

歲末將近，圍爐的氣味似乎已經在空氣裡悄悄飄散。台北寒舍艾美酒店與台北凱達大飯店紛紛端出豪華年菜陣容，把從古法粵式到創意西式的經典料理一次排開。不論是小家庭的四人圍爐，還是好幾代同堂的大團圓，都能輕鬆用「飯店級料理」完成一桌象徵團聚的豐盛滋味。

寒舍艾美今年延續一貫的細膩手藝，由行政主廚吳銘儒領軍，以粵菜為底推出「寒舍食譜」年菜系列，冷凍、冷藏、常溫料理通通有，讓不同的家庭能依生活節奏挑選最適合自己的組合。其中最受矚目的，是名為「五福臨門闔家歡」的豪華組合，這套年菜一次集結三道經典，包括滷得鹹香回甘的潮式滷水拼、香氣濃厚的蠔汁糯米炒膏蟹，以及以龍蝦搭配鮑魚的沙律海味，奢華感滿點。

冷凍湯品部分則端出佛跳牆，以豬肚包裹鮑魚、花膠、海參等珍饈，慢火燉煮出濃郁精華；另一款八寶迎財布袋雞則是把干貝、蓮子、芋頭等八寶食材填進去骨雞體，每一口都帶著飽滿鮮香，象徵著來年財庫滿盈。若有送禮需求，寒舍也推出兩款質感禮盒，包含臘味蘿蔔糕與手工XO醬的華貴禮盒，以及臘味蘿蔔糕搭配抹茶紅豆年糕的珍貴禮盒，新春心意一次到位。

若是除夕當天想直接把料理端上桌，寒舍的宴會廳也準備了完整的現做外帶年菜，包括烏魚子、沙薑嫩皇雞等開運前菜，魚子醬金牌掛爐鴨、老港味糯米炒蟹，以及濃醇暖胃的豐年滿盅醃篤鮮，最後以鴻運生乳卷為團圓甜點，省下在廚房裡忙進忙出的整個下午。

另外，台北凱達大飯店則以「金馬迎春」為主題，由行政主廚戴于益打造一整套外帶年菜。凱達的年菜套組共有八道菜，從一開桌的開胃拼盤，到象徵年年有餘的響油鮮露海青斑、以山珍海味堆疊出的鮑汁四寶燴烏參，以及長輩最愛的宮廷花膠佛跳牆，份量十足又完全不馬虎。今年還新增蒜香茄汁軟殼蝦，經過蒜香爆炒後加入酸甜茄汁，蝦殼酥脆、肉質軟嫩，無論是大人小孩都相當買單。最後以香甜綿密的八寶甜芋泥作結尾，整套吃下來充滿濃濃喜氣。

除了中式團圓菜，凱達今年也推出非常有異國風情的西式單品，包括爐烤香料雞、BBQ豬肋排，以及鑊氣十足的醬爆龍蝦伊麵。這些單點品項特別適合想讓團圓餐桌多一點變化的人，把傳統與現代兼容地端出去，相當有話題性。

