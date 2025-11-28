圍爐救星！聚聚樓常溫年菜拿到就開吃 限量100份、早鳥享9折

「聚聚樓」2026常溫年菜不用加熱就能開動，限量只有100份，早鳥預訂享9折優惠。（誠品行旅供圖）

農曆新年將近，忙碌的年末總讓人煩惱圍爐菜色與時間安排。「誠品行旅」旗下中餐廳「聚聚樓」，從即日起推出2026年外帶年菜，融合江浙鮮美、粵式講究、川菜辛香與台菜溫潤，為除夕餐桌帶來方便又精緻的團圓味。更貼心的是，這套外帶年菜拿到就能開吃，讓忙碌家庭能輕鬆享受圍爐。

本次外帶饗宴為6人份設計，從馬年開運拼盤到象徵新歲安泰的老火湯，皆展現聚聚樓主廚細緻工序。拼盤內含涼拌海蜇絲、川耳、蒜苗肝臘腸、蔥油嫩雞、老家醬牛肉與桂花蜜芋，每一道都講究口感與風味層次。

廣告 廣告

其中，蒜苗肝臘腸採養生瘦脂比例手工製作，口感紮實，老家醬牛肉則搭配蔥薑、漢方與紹興酒慢燉，香氣濃郁回味無窮；桂花蜜芋遵循古法煮製，綿密香甜。

主菜部分，油爆海大蝦鮮香爽口，是年節必備佳餚；椒鹽黃金鯧象徵年年有餘，外酥內嫩，香氣撲鼻。江南風味的無錫醬子排先油炸再慢火燉煮，使冰糖與醬油的甜香完美包裹骨肉；創新宮保風味的貴妃嫩雞丁，辛香果韻交疊，令人印象深刻。最後，人蔘鮑魚雞湯盅以小土雞、鮑魚、花膠與人參慢火熬煮3至4小時，湯頭清潤甘雅，是圍爐中最溫暖的尾韻。

整套外帶饗宴原價7,680元，誠品生活松菸與新店兩店同步開放預購，限量只有100份。即日起到2026年1月10日，早鳥預訂可享9折優惠6,912元。可致電或親自到現場預訂，再於除夕當日從容提貨，讓年夜飯既方便又不失精緻。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／樂天皇朝10週年新菜超有梗！小籠包塞鰻魚飯、春捲炸出空氣感、茄子硬起來

正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜

正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃