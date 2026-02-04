圍爐新吃法！爭鮮推冷火鍋「霧裡尋鮭」 30元盲盒抽開運金箔

「爭鮮」新出冷冷吃的「霧裡尋鮭圍爐鍋」，鋪滿鮭魚刺身和鮭魚卵，拿30元盲盒還有機會抽中金箔。（爭鮮供圖）

迎接農曆新年，「爭鮮」搶先推出話題十足的冷火鍋「霧裡尋鮭圍爐鍋」，把生魚片與火鍋結合，頂層鋪滿鮭魚刺身與鮭魚卵，視覺與味覺同時滿足。還同步推出限時的「好運盲盒」，每盤30元就有機會抽中馬年金箔豪禮。

這次爭鮮的新春菜單，一共推出11款新品，每款都與財運、戀愛、事業、健康四大運勢對應。「金運滿滿海膽」入口滑順、鮮味濃郁，象徵財運加分；「甜甜戀愛草莓鮭」將炙燒鮭魚與草莓結合，酸甜果香點亮戀愛運。

「爭鮮」推出11款新品幫客人開運，用到象徵財運的金色海膽，或是增添戀愛運的草莓。（爭鮮供圖）

「鮑你高升和牛燒」則以和牛、鮑魚和烏魚子層疊，寓意事業高升。「一帆風順鮭蝦配」搭配稻荷壽司與鮮蝦，象徵健康平安。甜點「大橘大利」將橘子與炙燒焦糖融合，每一口都帶來吉祥甜意。

廣告 廣告

「爭鮮」還推出３款誠意滿滿的外帶餐盒，滿足春節團圓的多人聚餐需求。（爭鮮供圖）

推出新品迎接農曆年的，還有連鎖拉麵品牌「麵匡匡」，這次以「山海對決」概念，強化海味與在地風味融合。山系新品「金開運陽光柑橘鹽味拉麵」選用客家桔醬搭配清爽雞湯，入口先是清甜雞湯，再帶出柑橘微酸香氣，配上舒肥嫩雞胸肉，整碗拉麵清爽不膩。

「金開運陽光柑橘鹽味拉麵」（170元／碗，圖左）加入客家桔醬增添酸爽滋味，「真蝦．味噌拉麵」（195元／碗，圖右）加入兩尾蝦提升鮮味。（麵匡匡供圖）

海系新品「真蝦．味噌拉麵」則升級蝦味噌湯底，加入完整蝦身，濃而不死鹹，海味層次分明。另外，也推出唐揚豆腐與煉乳糰子小點，酥脆軟嫩兼具甜鹹口感，能讓新年用餐更有豐盛感。

「煉乳糰子」軟糯彈Ｑ，還有黃豆粉的香氣。（55元／份，麵匡匡供圖）



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／素食者也能大口吃雞排？永和「點頭時尚蔬食」爆汁G排超涮嘴

正男報食事／永和民生路「一甲美濃粄條」飽足系蒸餃！大顆餡滿、韭菜噴香

正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西