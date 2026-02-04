圍爐焦慮 長媳每年都頭胃痛

過年就頭痛胃痛？精神科醫師蔡芳茹教大家身心防護術3招。

（恩主公醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

45歲張姓婦人為家中長媳，近10年來只要一過冬至就出現嚴重焦慮與肩頸痠痛；尤其每當除夕夜全家圍爐時，更因胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻爭吵。經引導她與丈夫溝通，最終達成「年菜改外送、提前一天返家休息」共識，終結10年過年噩夢。

恩主公醫院精神科主任蔡芳茹指出，「許多女性承受著『必須讓所有人滿意』的長期內在要求」，壓力來源於多重角色期待的加總，致過年時就頭痛胃痛，那是大腦在發求救訊號。

蔡芳茹觀察發現，每逢年節前後門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠就診的患者明顯增加。這些患者往往在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，未發現能解釋症狀的生理結構異常。她說，「這正是典型的『身心交互反應』，當你的意識告訴自己『我要忍耐』時，身體已先一步發出警報。」

蔡芳茹指出，許多女性承受「必須讓所有人滿意」的長期內在要求，其壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總。包括祭拜的繁文縟節、準備年菜、應對親戚之間的比較等，過年時出現頭痛胃痛無法進食症狀。

從神經醫學角度解釋，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」，分泌大量的皮質醇；若壓力持續，大腦結構面臨衝擊，包括海馬迴受抑導致記憶力下降、情緒低落；前額葉皮質功能下降致情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁；杏仁核過度活化讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。以及神經傳導物質失衡提高憂鬱風險，或造成失眠與肌肉緊張。

春節過年即將到來，蔡芳茹建議民眾建立「心理防護罩」，面對親戚的「拷問」提出應對思維：

1.區分責任歸屬：親戚問妳（你）是因為他們想找話題，回不回答、怎麼回答則是妳（你）的選擇。

2.不亢不卑的標準回答：當被問到敏感問題（如薪水、婚育）時可以「目前都在規劃中」、「有好消息會跟大家分享」或「目前生活很充實，謝謝關心」等中性辭彙快速帶過，並將話題轉移到對方身上。

3.適度離場：若感受到心跳加速、呼吸變淺，應勇敢以「去洗手間」或「出門買東西」為由，爭取15分鐘的呼吸空間。

蔡芳茹呼籲，家人的理解是最好的良藥，適度溝通與分擔才能讓春節回歸「休息」的本質，別讓團圓成了身心的沉重負擔。