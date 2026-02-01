圍爐話溫馨 與善同行歲月靜好

慈濟台南佳里共修處今天舉辦冬令發放圍爐，由於去年2025年台南遭遇地震及丹娜絲風災，慈濟除了提供熱食、物資，更安心家訪，後續也協助房屋修繕，有受災戶已經參與見習培訓，從手心向上成為手心向下的志工，也有受災戶今天特地上台分享，要感謝慈濟志工這一路的陪伴，才讓他們從絕望中看到希望，

「颱風來的時候 非常地無助。」

上台分享丹娜絲颱風過境，住家被強風掀飛屋頂無助的雙胞胎姊弟，當時是慈濟志工出現援助，才讓他們走出困境。

台南將軍居民 吳欣茹：「本來很混亂不安的心情，變得慢慢地很心安，生活節奏也慢慢回來這樣。」

台南將軍居民 吳柏翔：「最沒想到的就是，有人會從困境中拉一把，這最讓我們想不到的事。」

「福不是用求的，而是要自己去造的。」

身穿慈濟見習制服的夫妻檔，則是楠西地震受災戶，現今他們轉換身分成為助人的志工。

志工 陳貴冠：「我做的很開心，而且 我還想要再去跟更多人說。」

志工 吳秉政：「回饋給社區這樣子，幫忙(當志工)我覺得真的不錯。」

「鑼聲第一響 愛心鑼做愛心，讓你子孫都同心啦。」

無論是地震或風災受災戶，他們敲響愛心鑼，以竹筒回娘家一起做善事。

慈濟志工 許金進：「以前很多鄉親都嫌，來佳里(聯絡處)很遠，今年特別不一樣，楠西那邊鄉親他們，都邀約遊覽車大家一起來。」

台南佳里聯絡處歲末圍爐熱鬧滾滾，現場有童玩、義剪等服務，還有充滿人文氣息的上菜秀，志工歲末送暖，要用溫情繼續陪伴大家。

