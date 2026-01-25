圍爐迎馬到福到 愛心餐會溫暖弱勢迎新年

德高派出所員警在活動中進行家庭暴力性侵害、防犯罪預防及反詐騙宣導。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜/台南報導

農曆新年將至，為讓弱勢族群在歲末寒冬中感受團圓與溫暖，永康二路元帥慈善發展協會攜手救國團安平區團委會，並由市議員曾之婕、李中岑共同主辦，於廿五日上午在東區和平里活動中心舉辦「歲末年終傳遞溫馨 呷辦桌圍爐迎馬到福到、馬上幸福感恩音樂饗宴」，邀請多個弱勢關懷單位齊聚圍爐，共享溫馨年節時光。

活動現場席開卅五桌，安排豐富多元的表演節目，陪伴弱勢家庭提前感受過年的歡樂氣氛。瑞復大小聲熱鬧擊鼓揭開活動序幕，鼓聲震撼，為現場注入滿滿喜氣。

活動現場氣氛溫暖，愛心串流每個人心中（記者林怡孜攝）

隨後，鴻佳喜憨兒及阿耨婦幼關懷協會孩童帶來充滿活力的舞蹈演出，現場洋溢溫暖與希望。歌手沈怡君演帶來多首溫馨動人的歌曲，台南市成功海克歌舞交流協會也帶來精彩舞蹈與歌唱演出，為餐會增添豐富藝術氣息。

永康二路元帥慈善發展協會理事長黃德海指出，對許多弱勢家庭而言，農曆年節象徵團圓與期待，但也可能因家庭、健康或經濟因素，無法享有一桌溫暖的年菜，備感孤單。因此，協會多年來在歲末年終固定舉辦「幸福溫馨關懷餐會」，透過圍爐方式，陪伴弱勢族群共享餐食，降低心理上的孤寂感，提升幸福感。感謝各界善心人士慷慨捐款，協助弱勢家庭度過寒冬。