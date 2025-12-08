圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙
（德國之聲中文網）愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，“支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益”。“因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金余額向烏克蘭提供賠償貸款。”
歐盟委員會上周三（12月3日）正式提議，動用被凍結的俄羅斯資產或通過國際借貸，為烏克蘭籌集900億歐元，以彌補烏克蘭在對抗俄羅斯侵略戰爭中捉襟見肘的軍事等開支。
歐盟委員會已表示，傾向於利用因俄羅斯入侵烏克蘭而被凍結在歐盟的俄羅斯國有資產，提供這筆“賠償貸款”。
比利時政府擔心要獨自承擔風險
不過，持有大部分被凍結俄羅斯國有資產的比利時，對歐委會的提案並不認同，表達了一系列擔憂。
位於比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear）持有1850億歐元俄羅斯國有資產，是最大持有者。
比利時認為，這使其更容易受到俄羅斯的報復，也更容易面臨貸款計劃的金融風險。一位比利時高級官員上周告訴路透社，“比利時不能接受獨自承擔此類行動的風險。”
俄羅斯警告歐盟和比利時不要動用其資產，稱此舉等同於盜竊行為。
歐盟委員會表示，該方案不構成沒收，因為資金將以貸款形式提供——盡管烏克蘭只有在俄羅斯支付戰爭賠款後才需要償還貸款。
馮德萊恩表示，該提案還將涵蓋歐盟其他持有俄羅斯資產的金融機構。這意味著不僅是動用位於布魯塞爾歐洲清算銀行持有的俄資產。
媒體：法國竭力保護180億歐元俄資產免受歐盟“賠償貸款”影響
《金融時報》12月8日的一篇報道稱，除了比利時外，法國持有第二大被凍結的俄羅斯國有資產，但巴黎方面對持有這些資產的私人金融機構名稱、托管人等信息兩年多來一直嚴加保密。
一段時間以來，法國面臨越來越大壓力，被要求動用這些俄羅斯國有資產幫助烏克蘭獲得融資。巴黎方面對相關信息保密的做法，令一些歐洲國家感到不滿。隨著歐盟委員會推進 “賠償貸款”計劃，這些被凍結在法國的俄資產再次受到密切關注。
這篇報道指出，歐盟委員會的計劃旨在解決比利時方面的不滿。而法國官員雖然支持“賠償貸款”的理念，但他們表示反對該計劃涉及商業銀行持有的資產，其理由是這些機構與歐洲清算銀行的合同義務不同。
幾位知情人士向《金融時報》透露，除了在歐洲清算銀行的1850億歐元資產之外，剩余的250億歐元俄羅斯國有資產幾乎全部存放在法國和比利時的商業銀行。俄羅斯在其他歐盟國家的資產規模則小得多。四位知情人士透露，俄羅斯央行在法國的180億歐元資產主要存放在商業銀行。其中兩位知情人士表示，比利時除了有歐洲清算銀行的資金外，該國商業銀行也持有70億歐元俄資產。
《金融時報》報道也指出，歐洲清算銀行從俄羅斯央行被扣資產中的獲利——主要是證券到期所得——正被用於支持向烏克蘭提供的500億美元貸款。而歐洲清算銀行沒有向俄羅斯方面支付利息的合同義務。相比之下，私人金融機構們通常有義務最終向俄羅斯方面支付現金存款產生的全部或者部分利息。根據歐委會的“賠償貸款”計劃，歐盟將“根據相關合同條款”承擔金融機構欠俄羅斯央行的任何利息。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正 (路透社，金融時報)
