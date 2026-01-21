圍觀鄰居是真凶1／平房火災2屍竟腐爛長蛆 警追金流驚見「怎麼是他？」

張胞輝（中）借錢不成，憤而殺害2名鄰居，最後遭警方逮捕。（東森新聞提供）

2003年2月24日深夜，台東縣小馬部落一處平房突然起火，消防隊獲報後，很快抵達現場，並順利控制火勢，同一時間，屋外聚集不少鄰居，其中有人提到，屋主是老榮民應得標，他之前曾說要與劉姓同居女友出遠門，推測屋內應該沒有人，火災可能只造成財物損失。

不過，消防隊員進入屋內勘查的時候，卻在大門口附近發現一具屍體，身體被棉被包裹，頭部嚴重腐爛，已經長蛆，明顯死亡多時，並非命喪火窟。小火災變成命案，非同小可，警方隨即趕到現場，進一步搜索之後，又在臥室發現第二具屍體，同樣以棉被包裹，腐敗狀態與大門口的屍體類似。

廣告 廣告

警方查證，二名死者正是78歲的屋主應得標與其劉姓同居女友，鑑識人員研判，二人已經死亡多日，頭部均有刀傷，而且就是致命傷，二人的死與火災無關。由於二具屍體被放在不同位置，加上包裹的方式相近，顯示有人在二人死後移動、處理過屍體。另一方面，警方也在門口柱子上採得血跡反應，確認火災並不是意外，研判應該是凶手殺人後，故意縱火滅證。

台東民宅發生火災，警方調查發現，屋內有二具遭人殺害的遺體。（東森新聞提供）

為了緝凶，警方展開查訪，有鄰居表示，幾天前，應男曾表示要與女友到高雄一趟，請熟識的鄰居幫忙注意門戶，接著就沒有再見過應男，也沒看過可疑人士出入應家。警方進一步清查發現，劉女戴的金項鍊、金戒指不翼而飛，至於應男在農會的帳戶，曾經被人提領6萬元，而提款的時間點，就落在二人遇害之後、火災發生之前。

警方調閱農會資料後，確認提領者並非應男本人，更詭異的是，該筆款項被領走之前，承辦人曾經接到自稱應得標的男子來電，表示因為身體不適，會請鄰居張胞輝代為提款。警方根據相關說法，鎖定張胞輝涉有重嫌，之後調出農會的監視器畫面，比對張男的行蹤與提款時間，最後確認應男帳戶裡的6萬元就是被他領走的。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

圍觀鄰居是真凶2／凶手大方受訪帶風向 卻因談話內容遭警鎖定

圍觀鄰居是真凶3／承認殺人再自白1命案給警當業績 凶手多次激烈自殘下場曝光

圍觀鄰居是真凶／火場驚現頭部中刀情侶屍 凶手被逮再吐另奪一命真相