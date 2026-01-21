圍觀鄰居是真凶2／凶手大方受訪帶風向 卻因談話內容遭警鎖定

張胞輝（紅圈處）殺人縱火後，若無其事地回到現場，接受媒體採訪。（東森新聞提供）

火災發生後，警方獲報到場、展開蒐證的同時，封鎖線外也聚集了一群民眾圍觀，媒體採訪時，張胞輝也在人群中，他不但沒避開鏡頭，還以目擊者身分受訪，描述火災發生的經過，並提及二名死者的生活狀況，語氣十分平穩自然。

受訪過程中，張胞輝提到二名死者感情不睦，經常爭吵、互毆，企圖把二人的死引導為感情糾紛，誤導警方辦案。一開始，張男受訪的說法並未引起警方的注意，直到鑑識結果出爐後，警方回頭比對，才發現他對死者行蹤與屋內狀況的掌握程度，明顯超出一般鄰居應該知道的範圍，加上他又跑到農會提領死者帳戶內的6萬元，所以被警方列為雙屍命案的頭號嫌疑犯。

掌握相關證據後，警方立刻將張胞輝拘提到案，並且順利突破心防，張坦承殺人縱火，理由只因為借錢不成！他告訴警方，應得標是自己多年的鄰居，從小看他長大，同年2月16日下午，他缺錢買毒品，到應家借錢遭拒，所以情緒失控，回家拿了一把菜刀闖入應家，並朝應男頭部砍去，應男隨即倒地。

張胞輝借錢遭拒，竟返家拿菜刀（圖），將2名鄰居砍死。（東森新聞提供）

為了避免東窗事發，張胞輝進入臥室查看，結果發現劉女躺在床邊休息，趁她毫無防備之際，將她砍死。犯案之後，張留在現場搜刮財物，取走金飾、現金與存摺，再帶著行凶的菜刀若無其事地返家，接著他又冒充應得標，打電話到農會，要求承辦人讓張胞輝領錢，最後順利領走6萬元。

得手之後，張胞輝先償還部分債務，接著把剩餘的錢花用殆盡。數日後，張又回到應家，發現屋內的屍體開始腐敗發臭，他擔心被其他人發現，所以在2月24日深夜，返回現場縱火滅證，企圖將命案偽裝成火災意外，沒想到火勢還沒將屍體燒焦，就被人發現通報。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

