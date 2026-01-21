圍觀鄰居是真凶3／承認殺人再自白1命案給警當業績 凶手多次激烈自殘下場曝光

張胞輝因殺害2名鄰居被逮，接受偵訊時又自爆殺了女友。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

除了坦承殺害二名鄰居，偵訊過程中，張胞輝又自白犯下另一起命案。他對負責問案的小隊長說：「你對我這麼好，我附贈一件案子給你！」讓小隊長嚇了一大跳。他告訴警方，二個多月之前，他與陳姓女友在家中喝酒，邊喝邊吸食強力膠，結果情緒失控，持鐵棒將陳女毆打致死，事後再以睡袋包裹屍體，搬到住家附近的小馬公墓掩埋。

警方當時半信半疑，押解張胞輝到公墓尋找屍體，但怎麼挖就是挖不到。小隊長表示：「我們挖了半個多小時都挖不到，後來去買了一些香跟金紙，回到現場祭拜，結果十分鐘後就挖到屍體。」這起沒人發現的命案，才隨之曝光，檢警偵訊後，法院很快將他收押，沒想到收押隔天，他就用筷子刺自己的頭，還將筷子折成十幾段、吞進肚子，經緊急送醫才撿回一命。

警方根據張胞輝的說法，前往公墓搜尋，最後挖出被他殺害的女友。（東森新聞提供）

由於證據確鑿，加上張胞輝自白犯案，檢方很快將他起訴，不過，案件移審法院之後，檢辯雙方針對張犯案時是否精神耗弱，展開激烈攻防。張的律師以張長期吸毒為由，主張他犯案時精神異常；檢察官則認為，張在犯案前後具備行為能力，包括因借錢不成行凶、犯後搜刮財物變賣、冒充死者提款、縱火滅證等行為，顯示他有計畫，也有判斷能力。

張胞輝等待槍決期間，在看守所吞電池自殺，送醫開刀後撿回一命。（東森新聞提供）

針對雙方論戰，歷審法院都認同檢方見解，認定張胞輝殺害二名鄰居時，不符精神耗弱的減刑要件，判張死刑，2005年，最高法院駁回張的上訴，判決他死刑定讞，沒想到他在等待執行期間，又吞下多顆電池企圖自殺，送醫急救開刀後，保住性命。一直到死刑定讞8年之後，張才終於槍決伏法，為背負的三條人命付出代價。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

