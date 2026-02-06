園區宅光環不再？預售屋年減幅度冠全台 高雄園區衰退85%居首

高雄科學園區2025年前11月預售交易量較去年同期年減85.5%，居各大園區之首。永慶房屋提供



科學園區房市紅利正式告終？根據房仲業者統計，受第七波信用管制與限貸令續行衝擊，2025年全台各大科學園區預售屋交易量出現斷崖式崩跌，其中高雄園區年減85.5%、位居全台之冠，竹科亦縮減超過8成，指標熱區如楠梓、竹北、寶山年減幅更逼近9成。專家分析，房價已提前反映設廠預期並來到相對高點，在政策高壓與買方觀望氣氛濃厚下，科技園區周邊房市正進入「價量盤整」的寒冬期。

科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，但去年出現變化。永慶房產集團統計2025年前11個月各大科學園區預售屋的交易量，發現各園區預售屋量縮幅度顯著，竹科、高雄園區年減達8成以上，中科和台南園區也超過7成5，顯示儘管有園區的利多題材加持，這些行政區的交易量仍呈迅速量縮。

房仲業者統計2025年前11月各大科學園區預售屋的交易量，竹科、高雄園區年減達8成以上，中科和台南園區也超過7成5。永慶房屋提供

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，全台去年前11月的預售市場延續2024下半年低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上第七波信用管制續行，使投資買盤退場，量能迅速量縮。即使是先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過85%。

寶山鄉和竹北市，去年的預售交易量分別量縮88.2%和86.6%。陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，去年預售交易量急度量縮；而竹北市為科技產業重鎮，也帶動龐大的高科技人才需求，使得先前房市交易火熱，不過，在政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

高雄園區去年前11個月預售屋量縮幅度居各大園區之首，較去年同期，年減85.5%。陳金萍表示，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自2024下半年開始，受銀行房貸緊縮和第七波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。

其中，位於北高雄區域的橋頭及楠梓區，去年預售量縮幅度也很大。陳金萍說明，這兩區近年被視為高雄的房市熱門區，其發展與科技產業高度緊密相連，使得房價漲幅兇猛，因政策續行，且房價已來到高檔，兩區推案量極大，在買氣轉弱下，過多的供給量導致市場去化速度大幅放緩，消費者也期待能有較大的降價空間，讓兩區的預售屋交易量縮顯著，橋頭區量縮81.4%，楠梓區則量縮高達87.5%。

