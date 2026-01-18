園區效應外溢！地方農會變身金融巨獸 存款破180億、年終上看18個月

近年各地方農會積極轉型，帶動經營績效，不少地方農會竄出成為年終獎金黑馬，亦有農會受惠於科技園區的外溢效應，營運績效驚人，員工收穫好年終，令人好不羨慕。

其中，台南善化區農會與彰化二林鎮農會尤為亮眼，善化農會將撥出1700萬發放年終獎金，依照考績最低可領7個月，最高上看18個月；二林農會預計今年至少發放6個月，績優員工有機會領到8個月。

南科加持房市熱 善化農會年終豪發18個月

位於南科蛋黃區的台南善化區農會，受惠於半導體聚落發展，周邊人口大量湧入，帶動房價飆漲，信用部放款業務激增，去年總營收突破6千萬元。

農會本業的精緻化也是獲利關鍵。善化農會將老倉舊倉庫改建，變身「全台最美門市」，主打的胡麻產品也非常熱賣。

為了慰勞員工，農會拿出1700萬當作年終獎金，與僅有的47名員工共享獲利成果。善化區農會總幹事楊耿榮表示，今年年終平均8個月，最高18個月，換算金額大概可領7位數破百萬之譜。

此外，善化農會的尾牙更是話題十足，除了最高5萬元現金紅包外，還包括iPhone 17 Pro、LOEWE、GUCCI、BURBERRY、LV等國際精品長夾，主打人人有獎，更是羨煞不少人。

深耕地方作物+中科效應 年度盈餘逼近億元

鏡頭轉向中部，彰化縣二林鎮農會同樣展現驚人的轉型實力。隨著二林中科園區科技大廠進駐，就業機會帶動人口回流與建案熱潮，二林農會信用部順勢推出房貸與多元金融方案，放款規模穩定擴張，存放比達75%。

另一方面，二林鎮農會深耕在地特色作物，如紅薏仁、蕎麥、小麥等雜糧加工，透過產銷整合與推廣機制，打造完整產業鏈，也替農會創造千萬營收。

二林鎮農會目前存款規模已正式突破180億元大關，年度盈餘估計逼近1億元。

值得注意的是，二林鎮農會年終獎金一向優渥，2024年起年終獎金已調升至5個月以上，今年二林鎮農會更預計發發放至少6個月的年終獎金，績優員工甚至有機會領到8個月，與員工共享經營成果。

尚未揭曉名單 雲林莿桐鄉農會最吸睛

由於距離春節仍有近一個月時間，不少企業都會選擇壓線公布。依據過往經驗，值得期待的農會還有雲林莿桐鄉農會及去年年中最高達6.1個月的嘉義番路農會。

其中，雲林莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱帶領之下，透過多元行銷方式拓展市場，不僅拍短影音，也在社群上成立團購臉書，去年年終獎金平均來到10.4個月，去年初喊出要挑戰12個月的年終獎金，是否達成大家都正拭目以待。