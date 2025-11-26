園區開發、更新雙引擎 園管局秀成果

經濟部園管局提供

為提供更優質產業空間，協助廠商根留臺灣，經濟部產業園區管理局昨（二十六）日揭示園區「開發」與「更新」雙引擎成果。目前已啟動九處新園區，總開發面積逾五百六十公頃，預估將新增產業產值逾一千億元、創造三萬個就業機會。針對科技產業園區啟動「風華再現計畫」，首波投入近二十億元活化土地，釋出二·二五公頃周轉用地，進一步吸引近一百九十億元民間投資，為臺灣產業注入新動能。

配合行政院延長實施「投資臺灣三大方案」至一一七年，園管局局長楊志清表示，因應投資臺灣三大方案延長政策，園管局從「園區開發」與「園區更新」兩個面向上，加速產業空間整備，我們看到業者真正需求且持續投資。土地供給是園管局最重要的任務，不只是為臺灣產業經濟布局，更是未來產業發展與升級重要環節。

在新園區開發進度方面，目前包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等五大產業園區，以及高雄軟體園區二期、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區與仁武科技產業園區等四大科技產業園區皆已進入開發或招商階段。當中水上與新市園區出租率達百分之百，北高雄也超過九成，顯示產業對優質空間的殷切需求。為確保土地資源永續利用，多數新園區採「只租不售」方式釋地，有效控制資源流向，維持長期產業聚落發展。

除空間開發與更新外，園管局也公布最新招商成果：截至目前，今年度已促成一六六件投資案，總投資金額達一七四五億元，其中不乏日月光、鴻海（雲高）、湧盛電機等指標企業擴大投資。投資產業橫跨半導體、AI、智慧製造等新興領域，形塑園區為高端製造與創新研發的戰略樞紐。

園管局強調，未來將持續強化土地整備效率與招商服務，結合區位優勢與政策誘因，推動產業升級、人才回流、投資加碼，打造具全球競爭力的「臺灣製造基地」。不僅提供臺商及國際廠商穩定投資空間，更展現政府落實產業根留臺灣、深化在地供應鏈的堅定決心。