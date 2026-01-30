園管局召開春節安全協調會 強化園區防護不停歇

春節將至，經濟部產業園區管理局(園管局)超前部署，於今(卅)日召開「一一五年春節期間安全暨公務機密維護工作協調會報」；春節連假期間(二月十四至廿二日)，因應廠商生產不中斷，園管局將加強園區保全及保警能量，二十四小時不停歇持續提供廠商所需服務。同時，考量園區內多處知名觀光工廠在年節期間人潮湧入，園管局亦將強化春節期間安全維護及各項防護作業，確保遊客安心參訪。(見圖)

該會議由劉繼傳副局長親自主持，邀集園區內事業單位代表與所屬分局人員參加，全面檢視並協調春節期間的安全維護與機密防護工作，展現園管局「過年不打烊」的服務精神。

會議中特別針對安全防護及公務機密維護機制，盤點局屬機關(構)廳舍及關鍵設施的安全狀況及安全措施設置；由園管局建置通報聯絡網緊急應變群組，每日依規定時間辦理逐層通報作業，確認園區安全狀況，並於當發生緊急事故時，即時聯絡相關應變單位應變處理。此外，反詐騙與反滲透議題亦列為會議宣導重點，以提升各單位的危機意識與應變能力。

園管局強調，春節期間將特別加強對園區內金融機構與工地等高風險區域的巡視與監控，保持緊急應變管道的順暢，並與園區事業單位攜手維護整體安全；期望透過系統化整合與前期預警，共同打造安全、穩定且具應變韌性的春節園區環境。