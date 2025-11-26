園管局啟動園區開發、更新雙引擎 產業園區釋地逾560公頃、創造3萬就業
【記者 王雯玲／高雄 報導】配合行政院延長實施「投資臺灣三大方案」至117年，經濟部產業園區管理局致力於提供更優質產業空間，協助廠商根留臺灣，今（26）日特舉行記者會揭示園區「開發」與「更新」雙引擎成果。目前已啟動9處新園區，總開發面積逾560公頃，預估將新增產業產值逾1,000億元、創造3萬個就業機會。同時針對科技產業園區啟動「風華再現計畫」，首波投入近20億元活化土地，釋出2.25公頃周轉用地，進一步吸引近190億元民間投資，為臺灣產業注入新動能。
▲經濟部產業園區管理局楊志清局長於記者會開場致詞，說明園管局開發更新雙管齊下，滿足廠商土地需求。
園管局局長楊志清表示，土地供給是園管局最重要的任務，不只是為臺灣產業經濟布局，更是未來產業發展與升級的重要環節。因應投資臺灣三大方案 延長政策，園管局從「園區開發」與「園區更新」兩個面向上，加速產業空間整備，我們看到業者真正的需求而且持續投資，這就是很清楚的經濟市場布局的訊號。
在新園區開發進度方面，目前包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等五大產業園區，以及高雄軟體園區二期、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區與仁武科技產業園區等四大科技產業園區皆已進入開發或招商階段。當中水上與新市園區出租率達100%，北高雄也超過九成，顯示產業對優質空間的殷切需求。特別值得一提的是，為確保土地資源永續利用，多數新園區採「只租不售」方式釋地，有效控制資源流向，維持長期產業聚落發展。
至於既有園區的更新作法，目前以高雄前鎮、楠梓及臺中潭子科技產業園區為主軸，推動整體建物翻新與用地重整，打造符合當代產業需求的新型辦公與廠房空間。以「科技產業園區風華再現計畫」為例，園管局編列19.91億元專案預算，用於低度使用廠房收購與再利用。預估更新後可釋出13.5萬平方公尺樓地板面積、創造近2,000個就業機會，成為地方產業升級的重要推手。
企業的正向回饋也在現場獲得印證。日月光副總經理李叔霞分享表示，政府針對用地釋出與行政協調具高度效率，讓企業可以減少繁瑣行政流程，更專注於技術與產線升級；東陽實業副總經理陳金錫則認為，園管局提供的硬體條件與交通便利性，有助於傳統產業轉型與招募人才，「我們在選址時，園管局給予快速回應，對企業來說是非常有感的支持」。
除空間開發與更新外，園管局也公布最新招商成果：截至目前，今年度已促成166件投資案，總投資金額達1,745億元，其中不乏日月光、鴻海（雲高）、湧盛電機等指標企業擴大投資。投資產業橫跨半導體、AI、智慧製造等新興領域，形塑園區為高端製造與創新研發的戰略樞紐。
園管局強調，未來將持續強化土地整備效率與招商服務，結合區位優勢與政策誘因，推動產業升級、人才回流、投資加碼，打造具全球競爭力的「臺灣製造基地」。不僅提供臺商及國際廠商穩定投資空間，更展現政府落實產業根留臺灣、深化在地供應鏈的堅定決心。（圖／記者王雯玲翻攝）
