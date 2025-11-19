園管局展招商動能 今年促成166件投資案

園管局副局長劉繼傳（左三）及與會貴賓進行插旗儀式。（圖：經濟部園管局提供）

經濟部產業園區管理局十九日於「一一四年招商成果發表會」中宣布，今年已成功促成一六六件投資案，總金額高達新臺幣一七四五億元，象徵臺灣在AI、半導體與智慧製造等領域競爭力正持續攀升，也凸顯園管局積極打造投資熱土的成果。

經濟部產業園區管理局指出，全球供應鏈加速重組，臺灣產業園區正成為企業高階製造與創新研發重要據點。未來該局將持續以創造更具競爭力的投資環境為核心，規劃釋出多個具發展潛力的新園區，包括彰濱、嘉義中埔、臺南新市、北高雄、高雄軟體園區二期以及屏東科技產業園區擴區地段。這些新據點將提供企業多元選擇，滿足產業升級與擴廠需求，為臺灣產業轉型注入新能量。

園管局副局長劉繼傳於十九日舉行的「一一四年招商成果發表會」中表示，園區不只是提供土地，更是企業成長的夥伴。該局將持續精進投資服務，推動智慧化、低碳化、國際化發展策略，讓園區成為產業最值得信賴的依靠。

本次活動以「園區共榮」、「投資共創」為主題，邀集年度亮點投資業者進行插旗儀式，包含年度投資逾三五○億元的全球半導體封測龍頭日月光集團、攜手輝達建置最先進AI Factory超級算力中心的鴻海集團雲高科技公司、投資二六·六億元擴建新廠及集團總部大樓的湧盛電機，象徵加碼投資並成功進駐園區。

會中日月光高雄廠資深副總李叔霞應邀分享投資歷程與心得時表示，園管局提供單一窗口便捷服務，並致力營造優質投資環境，讓區內廠商生產無後顧之憂。未來日月光將掌握AI快速成長的商機，持續在楠梓園區加碼投資高階封測製造，園管局也將成為區內廠商最堅實的後盾，共同攜手開啟園區產業升級新篇章。

園管局強調，這些成果背後是一連串跨部會協調與排除投資障礙的努力，透過主動整合廠商落地所需土地、電力與技術等資源，打造完整支持體系，使企業能在園區內穩健拓展，減少進駐阻力。臺灣產業下一步正由園區鋪路，招商不只是金額的累積，更是一場產業價值與國家競爭力的接力賽。隨著更多關鍵企業進駐，園管局持續釋出利多與土地資源，向國內外企業釋放強烈訊號：臺灣已準備好迎接下一波投資高峰。