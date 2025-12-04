園管局舉辦園區專案考核表揚 促進園區服務效能再升級

經濟部產業園區管理局今（四）日於南港軟體園區國際會議中心舉辦「一一四年度產業園區暨科技產業園區專案考核表揚及經驗分享大會」，透過表揚績優園區服務單位與交流實務經驗，鼓勵各園區精進管理作為，全面提升營運與服務品質，協助企業打造更優質的營運環境。(見圖)

園管局楊志清局長今(四)日表示，專案考核是一項全面檢視園區服務表現的制度，透過專家學者組成的評鑑團隊，不僅可提供具體建議，更有助於各單位找出優化方向；藉由經驗分享與跨園區互動，能促進資源交流與策略借鏡，帶動整體園區服務水準邁向更高標準，共同為產業發展注入動能。

今年度考核由園管局自臺北、臺中、臺南與高屏四地分局轄區中，抽選八處園區服務中心進行評鑑，經由專業審查後，觀音產業園區服務中心與林園產業園區服務中心表現優異，脫穎而出，獲頒績優單位榮譽，並於現場分享其管理實務與服務成果，成為園區間相互觀摩學習的典範。

這次專案考核聚焦五大面向，包括園區智慧化與淨零轉型推動、公共設施與支援設施優化、土地利用最佳化、園區廠商營運關懷與學研合作推動，以及災害應變與公安稽核等項目，全面呈現各園區在執行政策與落實管理上的整體表現。

園管局強調，透過制度化考核與經驗交流機制，不僅有助於單位自我檢視與精進，也能凝聚共識、激勵團隊士氣。未來將持續推動各園區互學共進，全面提升整體服務效能，持續朝向智慧、安全、永續的園區目標邁進。