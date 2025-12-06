園管局親子健走 600人齊聚橋頭糖廠共聚幸福時光

▲ 園管局楊志清局長（右4）、勞資關係協進會楊明龍理事長（左2）、及與會貴賓和員工眷屬齊步走合影留念。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為推動健康生活型態、促進園區員工與家庭間的情感交流，經濟部產業園區管理局今（6）日於橋頭糖廠舉辦「親子FUN風齊步走」健走活動，邀請各園區從業員工攜家帶眷共同參與，超過600人參與，透過健走、遊戲與互動體驗，共創健康與幸福交織的週末時光。

▲經濟部產業園區管理局楊志清局長致詞。

園管局表示，透過親子健走活動，讓員工與家人走出辦公室、走進生活，促進家庭情感與世代互動，不只是促進身心健康，也讓政策理念以更親民的方式深入人心，未來園管局會持續推動更多融合休閒與學習的活動，持續打造友善職場的幸福園區。

▲園管局楊志清局長（左4）及與會貴賓為健走活動一同鳴笛。

此次活動不僅設計了適合全齡參與的健走路線，更結合四大趣味闖關遊戲，將性別平等、職場安全與政風清廉等政策融入其中。參與者在互動中學習，在遊戲中理解法令，讓原本艱澀的政策議題變得親切易懂。活動中也進行有關政府普發現金的防詐騙宣傳，提醒政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢，也不會電話要求操作轉帳，注意不明連結不點擊、個資不輸入，全民一起防範詐騙。

除了健走主軸，現場也安排親子DIY手作、魔術與小丑氣球表演等節目，增添不少趣味與笑聲。完成全程健走的民眾，皆可獲得精緻餐盒與運動飲料補給，活動尾聲的「法令知識王」線上搶答更炒熱全場氣氛，大小朋友皆踴躍參與，展現高度熱情。

未來，園管局將持續以「活力、幸福、永續」為核心理念，推動更多結合健康、教育與互動的活動，打造宜居宜業、健康共融的園區環境。（圖／記者王雯玲翻攝）