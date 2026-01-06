園縣市高峰會竹市登場 高虹安復職後首次開會

園縣市高峰會第12次會議6日下午在新竹市登場。（王惠慧攝）

園縣市高峰會第12次會議6日下午在新竹市舉辦，這也是新竹市長高虹安復職後再度與會，會中針對大新竹輕軌、調增縣市政府法定員額總數等議題熱烈討論，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦也歡迎高虹安回歸，盼持續透過園縣市平台，為跨域合作奠定長遠基礎。

園縣市高峰會自民國112年成立以來，累計舉行12次會議、提出75項跨域合作議題。高虹安復職後首度參加園縣市高峰會，就剛好辦在新竹市，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭皆出席。

高虹安開場致詞首先提到大新竹輕軌議題，去年縣市共同向交通部申請可行性研究補助，也獲得鐵道局同意補助2100萬元，她也提到，「現在目前應該是有史以來，最接近大新竹輕軌終於可以實現的時刻」，盼未來縣市可以持續合作推進。

針對地方政府員額問題，高虹安指出，現行法定員額總數上限，仍以民國87年的人口數來計算，包括人口數、土地面積還有自主財源等都無法反映現行需求，新竹市人口數與當時相比已增加10萬人，人口成長的幅度高達27.85％，盼中央從實務面檢討制度，適度修法增編地方機關員額。

楊文科表示，很高興高市長回來了，他也特別針對員額編制的問題指出，縣府人事處去年8月有申請希望調整編制，但始終未得到回音，他說，新竹縣每個公務人員都很辛苦，比起其他縣市政府1位公務員服務250人，竹縣要服務500個鄉親，等於是2倍的壓力。

針對大輕軌議題，鍾東錦提到，其實苗栗也想搭便車，只是真的能力有限，待大新竹輕軌真的成型，未來要拉到香山，竹南、頭份要到新竹上班的人也夠多，屆時有機會規畫銜接；至於人事部分，3個縣市都有類似問題，也建議共同拜訪人事行政總處，盼讓人事穩定，讓公務人員有光榮感。

