園縣市高峰會第12次會議 楊文科肯定成果孕育地方之福

▲台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、新竹科學園區管理局長胡世民共同出席。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「園縣市高峰會」今（6）日於新竹市舉行第12次會議，由新竹市長高虹安主持，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民及台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭共同出席。縣長楊文科於會中對於高市長歸隊表示欣喜，並強調此合作平台已成為連結中央與地方、解決治理難題的高效機制。

楊文科說，這是竹竹苗園區有始以來最團結、最合作的時刻，透過高峰會議，解決非常多問題，非常感謝大家一起努力，尤其開闢道路，需要縣市有共識、出錢及出力。對於捷運系統，現在也已開啟，未來也有機會到香山、竹南及頭份，而產業發展相關提案，也有共識。還有新竹縣市、苗栗縣一些產業用地提供園區使用等議題，討論也相當熱烈。相信有很多空前創舉，能夠獲得非常棒的結果。希望高峰會能夠繼續下去，這是地方之福。

楊文科提到，園縣市高峰會推動至今已提出75項合作案，其中，「新竹縣市輕軌紅、藍線」已成功獲交通部補助2100萬元經費辦理可行性研究，大眾捷運系統是解決園區通勤與鄉親交通的最佳解方，雖然大新竹捷運起步較慢，但未來將與市府密切配合，加緊建設腳步，縮短規劃與施工的期程。

楊文科強調，他在高峰會提出《地方制度法》修正案，建請增設副縣（市）長及副秘書長，該法案已於今年1月1日正式施行。隨縣府組織擴編至24個局處，這項修法將能實質分攤縣政工作負荷，為大新竹地區精準治理提供更強的行政支援。

針對地方交通瓶頸，楊縣長指出「關新路延伸至公道五路」案已取得共識，該工程用地屬新竹縣部分將由縣府辦理取得，並統籌工程發包與執行，經費則由竹縣府、竹市府及竹科管理局三方分擔。此路段完工後，將有效紓解竹東、竹北往返新竹科學園區交通壅塞問題。

本次會議中，新竹市與苗栗縣分別提出「調增地方政府法定員額總數」與「消防職安觀摩交流」兩項新增提案。楊縣長表達全力支持，認為增加員額符合大新竹人口增長需求，而保障消防同仁的職業安全，更是地方發展的基石。他強調，過去合作模式展現「園縣市」團結一心，展望2026年，新竹縣將持續透過此平台深化區域合作，健全竹竹苗科技生活圈，為園區及地方鄉親創造更便利、繁榮的未來。