園縣市高峰會第12次會議 苗縣長鍾東錦提出竹竹苗聯合土方管理方案

「園縣市高峰會」第十二次會議六日下午四時在新竹國賓大飯店舉行，大會首先歡迎新竹市長高虹安回到「園縣市大家庭」，獲得全場熱烈的掌聲。苗栗縣長鍾東錦會中提出竹竹苗聯合土方管理方案，三縣市互相配合支援，不要讓地方工程停擺，造成惡性循環，影響竹竹苗建設的速度跟城市的發展。

苗栗縣長鍾東錦指出，現在中央政府對土方管理很嚴格，對廢棄物管理反而不嚴。他認為，竹竹苗是生活共同圈，建議新竹縣市長指示管理營建廢棄物單位與苗栗縣連線起來，一起配合對土資場的管理，由竹竹苗3縣市扛起這個責任，不要讓地方工程停擺。

鍾東錦說明，工程停擺會造成惡性循環，因為工程停擺，砂石銷不出去，就會越堆越多，砂石進不來也出不去，混泥土也會沒有生意，這樣就會影響竹竹苗建設的速度跟城市的發展。他認為三個縣市的土方單位可以共同聯繫，谁那邊有量，就互相供給，以竹竹苗合作為主，讓竹竹苗園縣市共榮共存。

園縣市高峰會是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭發起，結合新竹縣、新竹市、苗栗縣3縣市政府及新竹科學園區管理局公私部門資源，研擬利多提案，並因應問題尋求解決方案，運作至今，累計提案已突破七十五項跨縣市與園區的合作提案。

這次的會議由苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭共同主持（見圖）。此次高峰會新增討論二案合作提案，其中一案由苗栗縣消防局提出「消防人員職業安全衛生作業機制觀摩交流」，經討論獲得照案通過。

提案內容包括一、消防法於一一三年十一月二十九日增訂消防人員安全衛生防護(消防法第二十五之一至第二十五之九條)，期以政策制度面，來推動降低消防人員職業安全衛生的風險。二、為強化並搭建有關園縣市消防人員職業安全衛生之溝通交流與合作協助，參考國際標準 ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System) 之規劃 (Plan)、執行 (Do)、檢核 (Check)、改善 (Act) 精神，訂立相關作業程序及安全管理措施等機制，透過該機制持續優化消防工作品質，並減少各類救災勤務風險，長期展望能創造安全及健康的消防職場環境，以促進消防人員工作安全及身心健康。三、藉由觀摩交流，提升跨區職業安全衛生協同作業效能，建立跨縣市職業安全衛生教育訓練與支援合作機制，整合各縣市訓練資源，促進園縣市消防交流與協作，形成區域防救災合作網絡。