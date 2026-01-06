園縣市高峰會 高虹安復職首參加

園縣市高峰會第12次會議6日下午在新竹市登場，市長高虹安（首排中）復職後首度與會。（王惠慧攝）

園縣市高峰會第12次會議6日下午在新竹市舉辦，市長高虹安復職後首度與會，會中針對大新竹輕軌、調增縣市政府法定員額總數等議題熱烈討論。至於助理費案高檢署已向最高法院提起上訴，高虹安回應表示尊重，二審已判決貪汙無罪，現在就是全力拚市政。

園縣市高峰會自民國112年舉行以來，累計召開12次會議、提出75項跨域合作議題。高虹安復職後首度參加園縣市高峰會，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭皆出席。

高虹安開場致詞首先提到大新竹輕軌議題，表示去年縣市共同向交通部申請可行性研究補助，也獲得鐵道局同意補助2100萬元，她指出「現在應該是有史以來最接近大新竹輕軌終於可以實現的時刻」，期盼未來縣市可以持續合作推進。

針對地方政府員額問題，高虹安指出，現行法定員額總數上限，仍以87年的人口數來計算，包括人口數、土地面積及自主財源等都無法反映現行需求，新竹市人口數與當時相比已增加約10萬人，人口成長幅度高達27.85％，盼中央從實務面檢討制度，適度修法增編地方機關員額。

楊文科表示，很高興高市長回來了，他也特別針對員額編制問題指出，縣府人事處去年8月有申請希望調整編制，但始終未得到回音，新竹縣每個公務人員都很辛苦，比起其他縣市政府1位公務員服務250人，竹縣要服務500個鄉親，等於是2倍的壓力。

針對輕軌議題，鍾東錦提到，其實苗栗也想搭便車，只是真的能力有限，待大新竹輕軌真的成型，未來往南拉到香山，竹南、頭份要到新竹上班的人也夠多，屆時有機會規畫銜接。至於人事部分，3縣市都有類似問題，也建議共同拜訪人事行政總處，盼穩定人事，讓公務人員有光榮感。