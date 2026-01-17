



農業部農村發展及水土保持署於彰化縣田尾公路花園臺一線東側，建構以「園藝療育」為核心，精心打造結合環境教育及多元體驗的療育型公園新景點!融入五感療育及花草景觀的綠色場域，成為居民生活與旅人散步的優質場所，該公園以全齡友善理念營造，榮獲114年「工程永續與環境美學獎」美學景觀類肯定，歡迎國人造訪園藝療育之嶄新體驗。

北曾園藝療育園區鄰近社區活動中心、長青會館與環保公園，是在地長者集會休憩的重要場域。北曾社區發展協會理事長徐錦波提到，這次透過農村再生的協助，融合自然、藝術、教育與在地花卉產業特色，串聯社區居民一同打造富有人情溫度的療育花園。改善後的園區，不僅成為長者手作、種菜與話家常的綠色照顧園地，更吸引許多外地遊客駐足、拍照留念，為地方更添活力與生氣。



園藝療育落地有成 田尾北曾社區「療育系」公園獲獎

農村水保署補充說明，花草扶疏的北曾村園藝療育園區，由社區耆老、園藝業者及社福團體共同投入，以「五感體驗」為設計手法，打造機能滿滿的活動場域。園區中有融入盆器元素的童趣裝置藝術，以在地竹材製作的竹風鈴聲音地標，還有結合食農教育理念的香草花園與可食地景，全齡友善的無障礙步道動線更進一步串聯園藝教室、森林療育區、不彎腰花臺等多元體驗場域，讓不同年齡層的居民與遊客，都能輕鬆穿梭其中、盡享園藝樂趣。

農村水保署表示，農村再生致力創造宜居、宜業、宜遊的農村環境，北曾村園藝療育園區不僅著重於園藝療育與環境教育，更強調地方產業結合、社區共融及永續發展，期盼未來透過資源整合及行銷推廣，能做為彰化地區農村體驗與療育旅遊的重要示範據點。冬春兩季是臺灣花卉生產的黃金時節，邀請國人一同走訪田尾花鄉，穿梭夜晚靜謐的電照菊田、品嚐以花入菜的食農餐桌、體驗趣味的植栽DIY手作，深度感受花草綠意帶來的滿滿療育力。(更多體驗資訊，請上田尾鄉北曾社區發展協會及社團法人彰化縣田尾公路花園協會粉絲專頁查詢)

